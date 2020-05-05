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Тройка лучших флагманских смартфонов 2020

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MobilZone
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Что такое флагманский смартфон? Это смартфон, который обладает новейшими передовыми технологиями. Основные три параметра, по которым можно отнести смартфон к флагманскому – это стильный дизайн, применение интеллектуальных технологий и мощное аппаратное обеспечение.

Samsung Galaxy S20 Ultra
Производитель оснастил свой гаджет процессором Snapdragon 865, который поддерживает сеть 5G и WiFi 6, 6,9-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 5000мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт.

Также стоит отметить, что на задней панели Galaxy S20 Ultra установлено четыре камеры: основная на 108 мегапикселей с 10-кратным перископом и 100-кратным цифровым зумом, 48-мегапиксельный телеобъектив, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и TOF.

iPhone 11 Pro

Хотя последний смартфон, выпущенный Apple, — это iPhone SE, все же флагманским остается iPhone 11 Pro.
Одиннадцатая серия – первая у производителя, которой досталась приставка Pro. А значит именно этот смартфон получил топовую комплектацию, обладающую максимально возможным набором функций.
iPhone 11 Pro работает на собственном чипе A13 Bionic, графический процессор на 20% быстрее прошлогодней версии А12. Он также оснащен нейронным двигателем с машинным обучением.
Что касается задних камер, то у данной модели их три и все на 12 мегапикселей. При этом имеется режим ночной съемки, портретный и макро режимы.

Huawei P40 Pro

Версия P40 Pro+ определенно может конкурировать с Galaxy S20 Ultra.
Смартфон оснащен 6,58-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К. Чип является собственной разработкой SoC Kirin 990 5G, в которой используется трехскоростной процессор с энергоэффективностью. Huawei P40 Pro+ также поддерживает быструю зарядку на 40 Вт.
 Для данного устройства производитель выбрал объективы Sony IMX700. Камеры представляют из себя основную сверхчувствительную на 50 мегапикселей, 40-мегапиксельную с ультраширокоугольным объективом, 8-мегапиксельный телеобъектив с перископом и оптическим зумом и датчик TOF.