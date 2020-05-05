Тройка лучших флагманских смартфонов 2020

Samsung Galaxy S20 Ultra

iPhone 11 Pro

Huawei P40 Pro

Что такое флагманский смартфон? Это смартфон, который обладает новейшими передовыми технологиями. Основные три параметра, по которым можно отнести смартфон к флагманскому – это стильный дизайн, применение интеллектуальных технологий и мощное аппаратное обеспечение.Производитель оснастил свой гаджет процессором Snapdragon 865, который поддерживает сеть 5G и WiFi 6, 6,9-дюймовым дисплеем и аккумулятором емкостью 5000мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт.Также стоит отметить, что на задней панели Galaxy S20 Ultra установлено четыре камеры: основная на 108 мегапикселей с 10-кратным перископом и 100-кратным цифровым зумом, 48-мегапиксельный телеобъектив, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и TOF.Хотя последний смартфон, выпущенный Apple, — это iPhone SE, все же флагманским остается iPhone 11 Pro.Одиннадцатая серия – первая у производителя, которой досталась приставка Pro. А значит именно этот смартфон получил топовую комплектацию, обладающую максимально возможным набором функций.iPhone 11 Pro работает на собственном чипе A13 Bionic, графический процессор на 20% быстрее прошлогодней версии А12. Он также оснащен нейронным двигателем с машинным обучением.Что касается задних камер, то у данной модели их три и все на 12 мегапикселей. При этом имеется режим ночной съемки, портретный и макро режимы.Версия P40 Pro+ определенно может конкурировать с Galaxy S20 Ultra.Смартфон оснащен 6,58-дюймовым OLED-экраном с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К. Чип является собственной разработкой SoC Kirin 990 5G, в которой используется трехскоростной процессор с энергоэффективностью. Huawei P40 Pro+ также поддерживает быструю зарядку на 40 Вт.Для данного устройства производитель выбрал объективы Sony IMX700. Камеры представляют из себя основную сверхчувствительную на 50 мегапикселей, 40-мегапиксельную с ультраширокоугольным объективом, 8-мегапиксельный телеобъектив с перископом и оптическим зумом и датчик TOF.