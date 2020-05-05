Новый смартфон LG Premier Pro скоро представят официально

LG очень скоро должны представить официально новый смартфон LG Premier Pro Plus (L455DL), поскольку в списке Google Play Console уже есть некоторые детали об этом телефоне.Это смартфон начального уровня с дисплеем 720p+ и чипсетом MediaTek Helio P22 (четыре ядра Cortex-A53).Он поставляется с 2 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 9.0 из коробки. Память может быть расширена с помощью слота microSD.Телефон имеет двойную камеру на задней панели, и хотя точные характеристики неизвестны, второй модуль будет иметь сверхширокоугольный объектив. Селфи камера в форме каплевидного выреза, что очень похоже на другой предстоящий смартфон компании LG Velvet.В этом телефоне используется сканер отпечатков пальцев сзади.Еще одна вещь, которую стоит отметить, это специальная кнопка Google Assistant. К сожалению, LG не позволяет без бубна назначить на эту кнопку другую функцию.Из явных плюсов также здесь имеется порт USB-C в нижней части и разъем для наушников 3,5 мм.Пока не ясно, когда LG представит Premier Pro Plus или во сколько они его оценят, но полагаю, что весьма скоро.