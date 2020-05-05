Xiaomi выпустила бета-версию прошивки MIUI 12 с сервисами Google

На прошлой неделе компания Xiaomi исполнила давнюю мечту многих людей, наконец-то выпустив бета-версию прошивки MIUI 12, основанной на Android 9 или Android 10, в зависимости от конкретной модели телефона. Как и следовало ожидать в такой ситуации, сначала вышла китайская версия новой ОС, а затем, спустя какое-то время, сделали доступной для загрузки и установки на все модели мобильных устройств операционную систему для международного рынка, то есть для России, Европы и других стран мира. За счет этого теперь все желающие, начиная с сегодняшнего дня, могут скачать и установить новую прошивку на телефоны китайской корпорации, причем поставляется она с сервисами Google, в число которых входят браузер Chrome и видеохостинг YouTube.Сегодня, 5 мая 2020 года, компания Xiaomi выпустила бета-версию своей новой операционной системы для глобального рынка, а содержит она в себе целую массу различных преимуществ, делающих ее крайне привлекательной. Как и в случае с китайской сборкой, международная поддерживает полноценный темный режим, меняет внешний вид интерфейса, улучшает работу камеры, а также содержит в себе массу других приятных особенностей, способных сделать данную платформу лучшей среди всех, которые когда-либо создавал и выпускал данный производитель электроники. Новая прошивка была создана подразделением Xiaomi EU, а скачать ее уже можно с официального сайта разработчиков. Новейшее ПО доступно для установки на более чем 25 моделей телефонов, наиболее современных.Отличается сборка для международного рынка от китайского тем, что она содержит в себе полный набор программного обеспечения от Google, а также, кроме того, поддержку русского языка и ряда других, которых нет в версии ПО для Китая. Сейчас новая прошивка в лице MIUI 12 Global Beta доступна для установки на 28 моделей смартфонов Xiaomi и Redmi, однако в обозримом будущем она выйдет для многих других моделей, в связи с чем все пользователи таких смогут без каких-либо сложностей и затруднений произвести их загрузку, а затем, после этого, установку. Пользователи могут рассчитывать также на такую функцию, как «Суперобои», при включении которой в настройках телефона обои станут одним единым целым как для рабочего стола, так и для экрана блокировки, плавно переходя друг в друга.Всего, по официальным данным, до конца июня 2020 года финальную версию прошивки MIUI 12 от Xiaomi получат более чем 40 моделей смартфонов, и для всех таких уже в ближайшие несколько недель выйдет бета-версия новой операционной системы. Установить новую ОС в версии Global Beta можно на такие модели телефонов, как Mi 9, Mi 10, Mi 9 Pro 5G, Redmi K20, Mi 8, Mi 8 Pro, Mi Mix 2, Redmi Note 8, Mi 9 SE, Redmi Note 3, Mi CC9e, Redmi Note 7, Mi Max 3, Mi Mix 3, Redmi K30, Redmi K30 5G, Mi 8 Lite, Mi Mix 2S, Mi CC9, K20 Pro, Mi 6, Mi 8 SE, Mi CC9 Pro, Mi 10, Mi 8 EE, Redmi Note 7 Pro, Mi 6X, Remi Note 5 Pro и Redmi Note 5. После установки бета-версии прошивки MIUI 12, она будет автоматически обновляться, а когда выйдет финальная версия, обновиться «по воздуху» можно будет и до нее. Главное не забывать делать резервные копии данных.