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Xiaomi Mi Mix 4 назвали самым совершенным флагманом Xiaomi

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MobilZone
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Компания "Xiaomi" всё чаще опережает своего коллегу по высоким технологиям "Аpple". Недаром в 2017 году судом Европейского Союза было запрещено продавать продукцию под названием "Mi Pad" на территории европейских стран.
Это говорит о том, что китайские разработчики буквально наступают "на пятки" американцам.

Новая модель "Mi Mix 4" станет взрывной комбинацией технических возможностей в небольшом устройстве и затмит "Huawei P40 Pro". Можно предположить, что к концу 2020 выйдет Pro-версия устройства с доминируещей системой искусственного интеллекта над своими собратиями.

Что необычного будет в "четверке"?

Всем понятно, что за гаджет придется раскошелиться в 940$, что ударит по карману покупателя, но вот, что он получит за эту сумму:

  1. Экран смартфона, передающий изображение в 2 К;
  2. Быструю бесконтактную и через USB-порт зарядку;
  3. Модульную камеру с датчиком в 102 Мп, которая разбрасывается на 3 камеры с разными режимами макро-, микросъемки в замедленном режиме;
  4. Совершенную версию операционной системы MIUI 12, которая будет включать новый дизайн всплывающих окон, доработанных приложений (изменение темы устройства, программы здоровье, которые будут тратить на свою работу менее 1 % от всего заряда);
  5. Позволит выполнять одновременно много задач, деля экран смартфона на несколько частей.