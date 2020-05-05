Xiaomi оказалась в центре скандала и начала заметать следы

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После того, как несколько дней назад, Xiaomi оказалась в центре скандала связанного с тем, что все фирменные браузеры компании (Mi Browser, Mi Browser Pro и Mint Browser) собирали все возможные данные о пользователях, включая:До ввода поискового запроса, мы видим "чистый лист"Волна негодования фанатов бренда казалось достигла пика, ведь все эти данные отправлялись на удалённые сервера, часть из которых находится в нашей стране. Более того, данные продолжали собираться даже в режиме "Инкогнито", сама суть которого заключается в том, чтобы обеспечить максимальную конфиденциальность и отсутствие цифровых следов.В первоначальном заявлении после разоблачающей публикации журнала Forbes, представитель Xiaomi уверял, что конфиденциальность и безопасность пользователей являются приоритетными для компании, и что полученная информация работает для улучшения качества предлагаемого контента (да, да, да, ну конечно же).Но в любом случаи, уже прошлой ночью в перечисленных выше браузерах, появилась функция отключения сбора данных, а сами версии приложений были обновлены во всех магазинах приложений.НО! Самое интересное, как всегда, скрыто от глаз...Отвечая на вопрос одного из пользователей в Weibo (китайская соц.сеть), представитель компании объяснил, что введённый функционал, будет активен только в режиме "Инкогнито", а в обычном режиме работы браузера, никаких существенных изменений ждать не стоит.И так как я например, использую анонимный режим раз в пятилетку (как и большинство людей), компания Xiaomi, практически напрямую говорит о том, что каждый мой запрос, каждый просмотренный сайт, по-прежнему попадает в отчёт и отправляется не пойми куда.Выводы делать как всегда, Вам, как и то, продолжать ли использовать фирменные приложения Xiaomi на своих смартфонах, ведь я думаю Вы понимаете, что одной лишь слежкой в браузерах, дело вряд ли ограничилось ...