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Xiaomi показали, как работает перископ зум на Mi 10 Youth и Mi 10 Lite

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MobilZone
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Xiaomi Mi 10 Youth - самый доступный, самый тонкий телефон с перископическим зум-объективом. Компания опубликовала подробное объяснение, как работает перископ на этом смартфоне.
Во-первых, вы, возможно, слышали термин фокусное расстояние, который используется для обозначения возможностей зума у объектива.
Его значение зависит от расстояния между линзой и датчиком изображения, которое пропорционально расстоянию от линзы до фотографируемого объекта.

Но поскольку современные телефоны редко бывают сильно толще, чем 10 мм или около того (даже с учетом камеры), фокусное расстояние на традиционных объективах ограничено. Поэтому объективы перископы предлагают решение - вместо того, чтобы углубляться, они заворачивают вбок.


Объектив имеет призму, которая отражает свет на 90°, что позволяет значительно увеличить фокусное расстояние. Он также используется как часть оптической стабилизации изображения.
Эта сложная конструкция все еще относительно толстая, однако в перископе Xiaomi используется объектив с D-образным вырезом, который на 7,6% тоньше, чем у традиционных объективов.
Это не является уникальным решением, поскольку 10-кратный зум Oppo Reno также использует D-образный объектив, однако Xiaomi удалось сделать свой телефон на миллиметр тоньше, чем Oppo.

Конечным результатом всего этого является объектив 122 мм с 5-кратным оптическим зумом, который помещается в телефон толщиной всего 7,9 мм. Во всем мире телефон будет называться Mi 10 Lite Zoom, и хотя Xiaomi официально не подтвердила его цену, мы ожидаем, что он составит около 420 евро, поскольку в Китае он стоит 2100 китайских юаней. Для сравнения, Huawei Nova 7 Pro стоит от 3700 китайских юаней.