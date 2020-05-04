В сети появился патент следующего Samsung Galaxy Z Flip

У Samsung еще в запасе много времени, чтобы запустить преемника Galaxy Z Flip, но это не значит, что разработка уже не началась. На самом деле, согласно патенту на образец в ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности), Samsung рассматривает два возможных дизайна, каждый из которых включает в себя модуль с тремя камерами на задней панели.
Модель A имеет привычный дизайн с горизонтальным расположением камеры, но из-за большего модуля дополнительный экран, используемый для уведомлений, выглядит немного меньше. Принимая во внимание, что Модель B принимает вертикальное положение, предоставляющее намного больше места для экрана с мини OLED, который в результате увеличивается в размере.
Сам патент не раскрывает ничего другого и не гарантирует, что Samsung будет использовать любой из этих дизайнов. Тем не менее, это намекает на возможность Samsung работать над дизайном, в котором на задней панели установлены тройные камеры, и это имело бы смысл, учитывая, что большинство флагманов имеют, как минимум, три фокусных расстояния.
Модель A имеет привычный дизайн с горизонтальным расположением камеры, но из-за большего модуля дополнительный экран, используемый для уведомлений, выглядит немного меньше. Принимая во внимание, что Модель B принимает вертикальное положение, предоставляющее намного больше места для экрана с мини OLED, который в результате увеличивается в размере.
Сам патент не раскрывает ничего другого и не гарантирует, что Samsung будет использовать любой из этих дизайнов. Тем не менее, это намекает на возможность Samsung работать над дизайном, в котором на задней панели установлены тройные камеры, и это имело бы смысл, учитывая, что большинство флагманов имеют, как минимум, три фокусных расстояния.