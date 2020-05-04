Серия Meizu 17 будет поставляться с крутым Super AMOLED дисплеем

Новые рекламные плакаты

Всего за 4 дня до запуска флагманов 17-й серии Meizu у нас есть большинство подробностей о телефоне благодаря множеству утечек и тизеров Meizu. Последние данные подтверждают, что телефоны будут поставляться с настраиваемыми дисплеями Samsung Super AMOLED. Предыдущие тизеры подробно рассказывали, что панель на обоих будет также иметь частоту обновления 90 Гц и 32-мегапиксельную селфи-камеру, расположенную в отверстии.В отдельных постах Weibo Meizu также подтвердил, что серия 17 будет поставляться с поддержкой NFC, и что Meizu 17 уже готова для предварительной регистрации в китайских интернет-магазинах. Ранее мы получили подтверждение, что его телефоны будут поставляться с горизонтальным линейным двигателем mEngine 3.0, а также с чипсетом Snapdragon 865 и хранилищем UFS 3.1. Meizu 17 также рекламируется, чтобы принести основную камеру на 64 Мп и батарею на 4500 мАч с 30 Вт быстрой проводной зарядкой. Вариант Pro добавит беспроводную зарядку, керамическую заднюю панель и будет предлагаться в эксклюзивном лазурном зеленом цвете.