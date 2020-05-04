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Xiaomi ответила на обвинения в незаконном сборе данных своих пользователей

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MobilZone
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Xiaomi накануне подверглась обвинениям в излишнем сборе персональных данных пользователей своих смартфонов. Обвинение идет от Габи Кирлинга, исследователя в области кибербезопасности. Суть претензии, ответ Xiaomi и другие подробности читайте в нашем материале. 

Габи Кирлинг заявляет, что его личный смартфон (Redmi Note 8) ведет себя очень странно, подозревая его в отправке своих личных данных на удаленные сервера китайского техногиганта Alibaba. Кирлинг считает себя жертвой слежки со стороны Xiaomi. Он заявляет, что смартфоны Xiaomi подкупают своей дешевизной, но пользователю приходится платить за это потерей собственной конфиденциальности. 
По словам Габи, смартфон логирует всю информацию: посещение сайтов, поисковые запросы и даже информацию об открытых папках, приложениях, сохраняется строка состояния. По словам эксперта, собранная информация отсылается на сервера в России и Сингапуре, но домены зарегистрированы в Пекине. 

Что отвечает Xiaomi? 
Компания отметает все обвинения в свой адрес. Руководство декларирует, что конфиденциальность и безопасность пользователей Xiaomi всегда была и останется в приоритете. Все действия компании находятся в рамках правового поля, в том числе касаемо защиты приватности. 

Однако представительство Xiaomi подтвердило, что сбор данных ведется, но со строгим контролем анонимности пользователя без привязки к конкретной личности. Более того, пользователи сами согласились на сбор данных. 
Существует предположение, что Xiaomi собирает обезличенную информацию о пользователях для аналитических компаний, которые специализируются на глубоком анализе поведения пользователей и предоставлении консультационных услуг. 
Так или иначе, но подобным занимаются все крупные IT-гиганты, это позволяет им улучшать свой сервис в отношении пользователей и анализировать поведение рынка. Тот факт, что Габи Кирлинг заметил странное поведение своего смартфона, пользуясь именно Redmi Note 8 не означает, что он не заметил бы то же самое на любом другом устройстве. 