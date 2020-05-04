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Xiaomi неожиданно начала рассылку MIUI 12

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MobilZone
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Xiaomi начинает рассылку MIUI 12, на данный момент речь, конечно же, идет о Beta-сборках. Однако, процесс запущен и первым смартфоном, который получил апдейт, оказался Mi 8. Этого и стоило ожидать, ведь это флагманское устройство, правда, с оговоркой на то, что ему уже почти два года. Самое интересное, что это уже второй заход беты для этой модели.Напомним, что первый апдейт был обкаточным и принес все улучшения двенадцатой версии, а вот последующий уже оказался «стабилизирующим», ведь были пофикшены баги. Об этом свидетельствует небольшой размер обновление — 138 МБ.

Сейчас есть официальная информация, что финальное обновление для Xiaomi MI 8 выйдет в рамках второй волны обновления. Первая волна «поднимется» уже в следующем месяце и будет касаться, преимущественно, новых устройств (2019-2020 годы). Ах да, вторая волна зацепит такие модельки, как Xiaomi Mi 9 SE, Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7.В комментариях многие пользователи расстраиваются, что их смартфон не попал в список. Уточним еще раз — вот эти две волны они затрагивают большую часть девайсов, которые получат апдейт, но НЕ ВСЮ. Xiaomi обещает расширить список, поэтому просто ждите, как только будет инфа с новыми подробностями — сообщим.