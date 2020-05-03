Xiaomi Mi Band 5 на живых фото удивил фанатов

На этот раз в сеть попали живые фото будущего Mi Band 5, давайте разбираться. Фото нового поколения Mi Band заметил один из пользователей ресурса SlashLeaks в китайской соц. сети Weibo. Это действительно Mi Band 5? Вполне возможно, но утверждать это с большой вероятностью нельзя. У таких крупных компаний, как Xiaomi, существуют разные тестовые образцы устройств, а это значит, что пред-релизный браслет может выглядеть иначе.Кстати, недавно в Weibo я натыкался на официальное обращение Huami (суббренд Xiaomi), именно они разрабатывают Ми Бенды, но продаются они под брендом Xiaomi, где руководство компании ответила на интересующий всех вопрос, когда состоится релиз Mi Band 5?По словам компании, браслет нового поколения стоит ожидать только к концу 2020 года. На самом деле, я бы не стал всерьез относится к заявлению китайцев, так как очень часто они меняют свои решения, как показывает практика. Поэтому не исключаем, что презентация Mi Band 5 состоится летом 2020, как раз спустя год после выхода четверки. Да и как-то странно, что гаджет уже просочился в сеть, но как я и писал выше, это может быть и не он.Как вам новинка? По-моему - пушка! Да, это по-прежнему будет недорогой браслет с самым необходимым набором возможностей, но зато какой экранище то, а?У меня у самого был Mi Band 4 и мне он очень нравится. Amoled матрица меня очень сильно впечатлила, а если теперь экран будет в таком полноформатном виде, то рекордные продажи Mi Band вновь обеспечены.