Топ 9 лучших функций в MIUI 12

Недавно китайцы выпустили новую оболочку - MIUI 12. Разработчики не изобретали велосипед, так как все самые лучшие фишки они взяли у Samsung, Apple , а также у Google pixel. И давайте посмотрим, что получилось.



1. Супер обои



Один из самых ярких моментов MIUI 12 - «Супер обои». Высокоточные трехмерные анимированные обои Земли и Марса. Красочные фотографии разработчики брали в Google pixel .



2. Жесты навигации и плавная анимация



MIUI 11, к сожалению, не включала в себя новые навигационные жесты. Но, MIUI 12 значительно отличается от предыдущей версии.

Как и в случае с MIUI 11, есть длинная тонкая панель навигации в нижней части главного экрана. Проведение влево и вправо позволит пользователям переключаться между приложениями. В дополнение к новым жестам, Xiaomi также добавила новые анимации для запуска приложений. Вообще, если говорить об анимации, то выйдет еще одна статья. Китайцы не только скопировали все с IOS, но даже улучшили.



3. Темный режим 2.0



В этом году темным режимом MIUI 12 затемняет обои - функция, которая имитирует постепенный переход света от дня к ночи на текущих обоях.

Кроме того, автоматически регулируется способ отображения текста.



4. Функция Always-On Display



Функция Always-On Display (AOD) позволяет пользователям видеть дату, время, погоду и другие предпочтительные фрагменты информации, когда устройство заблокировано.



В MIUI 12 пользователи могут выбирать, какая информация будет отображаться на AOD. Xiaomi добавила переключатели для индикатора батареи и ярлыков приложений. Кроме того, новое обновление включает в себя более 2000 новых стилей экрана.

AOD в MIUI 12 поддерживает формат MAML, что означает, что разработчики могут реализовывать нелинейные анимации, основанные на погоде, времени, местоположении и т. д. На этот раз Xiaomi также открыта для идеи сторонних анимаций AOD.



5. Улучшенный дизайн



В MIUI 12 Xiaomi внесла безумное количество изменений в дизайн, начиная с новой анимации почти во всех частях пользовательского интерфейса. К наиболее заметным относятся новая анимация зарядки, значок удаления анимации на домашнем экране, статистика заряда батареи, реалистичная анимация погоды в виде динамических обоев.



6. Новые разрешения и функции конфиденциальности



MIUI 12 включает новые разрешения и отдельные настройки управления конфиденциальностью. Xiaomi представила вкладку «Разрешить однократно» в разрешении местоположения, микрофона и камеры. Другими словами, пользователи могут дать конфиденциальное разрешение только на один раз.



Еще одна функция конфиденциальности MIUI 12 - «Скрытая маска», которая предоставляет ненадежным приложениям пустую информацию. Кроме того, пользователи могут создавать виртуальные удостоверения и получать доступ к приложениям.



7. Sleep Tracker



Трекер сна - это еще одна функция MIUI 12, которая поможет пользователям поддерживать здоровый цикл сна.

Xiaomi утверждает, что интеллектуальное отслеживание основано на автономной модели, поэтому никакие сохраненные данные не будут отправлены на сервер.



8. Плавающие окна



MIUI 12 обладает уникальными возможностями для многозадачности. Поддерживаемые приложения могут открываться в полнофункциональном рабочем плавающем окне для включения многозадачности. Плавающее окно может быть изменено в соответствии с потребностями пользователей.



9. Новое приложение для камеры



MIUI 12 поддерживает макет пользовательских функций в приложении камеры. Пользователи Mi могут оставить 2-10 опций в пользовательском интерфейсе приложения камеры по умолчанию.

Приложение MIUI 12 Camera также поддерживает настройку цвета. Можно выбрать желтый, розовый, фиолетовый, синий и зеленый цвета. Обновление также включает четыре новых звуковых эффекта затвора камеры.

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