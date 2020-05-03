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Бюджетник от Xiaomi против бюджетника от Google

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MobilZone
387
Google Pixel, а точнее его фотовозможности, всегда получали самые высокие оценки критиков и пользователей, а стоковое приложение (Google Камера) портированно едва ли не на каждый современный смартфон, так что я думаю вряд ли найдутся люди которые, станут спорить с тем, что Pixel является настоящим королём мобильной фотографии... или нет ?
Ожидаемая многими, "бюджетная" модель Pixel 4A, вскоре будет представлена публике, но как это обычно бывает, практически все характеристики новинки, уже известны:
  • 5.81 дюймовый OLED экран с FHD разрешением
  • Snapdragon 730 + Adreno 618
  • 6 ГБ оперативной памяти
  • 64 или 128 встроенной
  • Батарея ёмкостью в 3080 мАч (Быстрая зарядка 18 Вт)
Но самое интересное, ожидает нас в плане камер, ведь в 2020 году, когда Samsung рассматривает возможность установки в свои флагманские модели камер на 250 МП, компания Google оснастит свою новый смартфон 12 мегапиксельным основным модулем и 8 мегапиксельной селфи-камерой с углом обзора 84 градуса.

И так как всё познаётся в сравнении, Хулио Луссон (сотрудник TecnoLike), в руки которого попал предпродажный образец "бюджетника" от Google, решил сравнить его с наверное одним из самых популярных, по-настоящему бюджетных смартфонов - Redmi Note 7, от компании Xiaomi. В котором, напомню стоит 48 МП модуль.
Давайте оценим результаты получившихся фото:



Как Вы видите, в помещении Pixel 4A сделал более контрастный снимок, хотя и на мой взгляд синего цвета в нём слишком много, особенно это заметно на поверхности стола. А Redmi напротив, высветлил кадр, но в плане деталей, всё не так однозначно.
А вот в фотографиях на улице, Redmi проиграл вчистую и в плане деталей, и в плане цветопередачи и насыщенности.

Однако, давайте не будем забывать что Pixel будет стоить $399 (30 000 рублей), а Redmi Note 7 можно купить едва ли не в каждом дворе, по цене втрое дешевле.
К тому же сравнение проходило с использованием стоковых приложений камер, но если поставить на смартфон от Redmi Google камеру, отрыв гуглофона уже не будет так очевиден. Говорю это как владелец смартфона от Xiaomi с установленным модом trCamera. (Если интересно как поставить пишите в комментариях)