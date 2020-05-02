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Рассекречена цена всех версий iPhone 12

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MobilZone
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Об стоимости серии iPhone 12 в видео на YouTube рассказал известный инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), в точности описавший iPhone SE и рассекретивший дату его выхода.
Минимальная стоимость смартфонов линейки iPhone 12 составит 649 долларов.
Проссер отметил, что Apple планирует выпустить 4 новых гаджета, и раскрыл информацию о ценах на все устройства. Так:
  • iPhone 12 выйдет с 5,4-дюймовым экраном и будет стоить 649 долл.
  • iPhone 12 Plus — получит 6,1-дюймовый дисплей и цену 749 долл.. (немного выше, чем iPhone 11, который 699 долл.)
  • iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым экраном оценят в 999 долл.
  • iPhone 12 Pro Max, можно будет приобрести за сумму от 1099 долл.
Проссер обратил внимание, что Apple стремится удержать цены на старшие модели 2020 года, так как iPhone 11 Pro и 11 Pro Max .
Он добавил, что все гаджеты серии получат OLED-дисплей, чип А14 и поддержку 5G.

При этом базовые модели выйдут с двойной камерой, как у iPhone 11, тогда как модели 12 Pro и 12 Pro Max оснастят тройной камерой с датчиком LiDAR, как у iPad Pro 2020.

Ранее Проссер заявил, что все смартфоны Apple, которые выйдут осенью, не получат поддержку стилуса, обойдутся без физического порта USB-C и специального разъема Smart Connector. Однако он заметил, что аппараты линейки выйдут с уменьшенным экранным вырезом, что стало возможным благодаря измененной компоновке деталей передней панели..»