Загадочный смартфон Samsung с подэкранной камерой









Samsung также продолжает дразнить нас загадочным устройством без отверстия в экране под селфи камеру. Первый раз мы видели такой смартфон в стиле Note на их тизере кондиционера. Затем в южнокорейском сериале.А теперь кто-то заметил вот это изображение в Galaxy Store в разделе «Награды Samsung»На этом изображении мы видим три смартфона, в том числе неизданную модель между Galaxy S10 + и Galaxy S20. Это таинственное устройство очень похоже на Galaxy Note 10, за исключением того, что в нем отсутствует отверстие для селфи камеры. Но спешу вас огорчить, технология подэкарнной камеры ещё не готова. Здесь устройство выглядит как макет.Судя по всему Samsung просто уверены, что со следующего года они одолеют технологии камеры в дисплее и уже заранее продвигают новый безупречный язык дизайна.Есть, конечно, еще опция, что отверстие находится в левом верхнем углу, который остается скрытым за Galaxy S10 +. Но я очень в этом сомневаюсь.Galaxy Note 20, с огромной вероятностью, будет следовать традиционному дизайну Infinity-O с отверстием по середине. Но в следующем году мы ждём революцию.