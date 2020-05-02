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iPhone 12 будет дешевле чем вы думаете

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MobilZone
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Не смотря на то, что отголоски выхода iPhone SE 2020 всё ещё слышны, а многие из моих коллег продолжают обсуждать необходимость этой модели, которая на мой взгляд абсолютно во всём (кроме процессора и разницы в цене в 100 долларов) проигрывает iPhone XR, и если бы я (прости Господи) выбирал себе смартфон от Apple, то им бы точно стала бюджетная десятка.

Однако разговоры о SE вскоре сойдут на нет, ведь в сети появились цены и часть технических характеристик более знаковых моделей двенадцатой серии, тем более, что эти цены приятно удивляют, даже на фоне iPhone'ов прошлого поколения.
 Уже известно, что осенью этого года Apple представит четыре новых модели смартфонов. Так к iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, скорее всего добавится модель iPhone 12 Plus, хотя точное название четвёртого в списке пока не известно.
Однако, несколько дней назад, в твиттер аккаунте Джона Проссера появилась запись :
  • "На фоне нелепых утечек и слухов про iPhone 12, я обратился к своим достоверным источникам и выяснил реальные цены на предстоящие новинки оn Apple"
По словам Джона обычная версия iPhone 12 будет оснащена OLED экраном с диагональю 5.4 дюйма, поддержкой 5G, двумя камерами на задней панели, а её цена составит 649 долларов .

Загадочная модель, которую пока что принято называть iPhone 12 Plus с дисплеем 6.1 дюйма, так же с двумя основными камерами, будет продаваться за 749 долларов.

А старшие версии с дисплеями 6.1 и 6.7 дюймов, стальной рамкой, а так же тремя камерами и датчиком LiDAR, который был представлен недавно в последней версии iPad Pro, будут стоить 999 и 1099 долларов соответственно.
Необычным в подобных, всё ещё немаленьких ценах является то, что фактически новое поколение будет дешевле предшественников, а это совсем непохоже на Apple, особенно в свете последних событий, хотя прогнозировать цены в нашей стране всё ещё очень трудно, я думаю почему объяснять не нужно.

У меня к вам всего один вопрос. Если бы у вас было 50 000 тысяч на покупку телефона, Вы бы обратили внимание на продукцию Apple, или Android всё ещё рулит ?