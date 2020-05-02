Смартфон OnePlus Z это ответ на iPhone SE

OnePlus недавно представили OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Тем самым они наконец-то встали на путь конкуренции с флагманами рынка, с такими как линейка Samsung Galaxy S20, Huawei P40 и так далее.И поэтому, конечно же, новые девайсы компании вышли очень дорогими. Думаю, никто не будет отрицать, что флагманы очень достойные, но их цена многих расстроила.Ведь теперь получается, что у OnePlus нет киллера флагманов, так как они сами стали флагманами. Как говорится, за что боролись на то и напоролись.Поэтому такая цена на новые смартфоны OnePlus дает возможность занять нишу убийцы флагмана другим смартфонам.Но оказывается, OnePlus не собирается никому отдавать освободившуюся вакансию.Ожидаемый OnePlus 8 Light aka OnePlus Z станет именно этим смартфоном. Сначала были слухи что эту модель представят вместе с OnePlus 8 и 8 Pro, но презентация уже прошла, а смартфон так и не показали.Многие подумали, что эту модель просто напросто отменили, но нет - её лишь задержали.Может быть из-за пандемии или релиза iPhone SE, мы точно не знаем, но ему быть и быть ему одним из самых крутых смартфонов года.Из-за новых высоких цен, люди ищут дешевый OnePlus и компания действительно готовит сюрприз в виде OnePlus Z.Onleaks говорит, что телефон будет выпущен этим летом. В прошлом месяце другой инсайдер Ишан Агарвал заявлял, что OnePlus Z появится на большинстве рынков к июлю.Эта модель будет преемником OnePlus X, который выходил пару лет назад. Этот телефон оценивался в 200 долларов, когда как Z версия ожидается в районе 400-450 долларов.И на данный момент это может стать лучшим ответом iPhone SE 2 со стороны Android девайсов, но только с поправкой на адекватность и 2020 год.Так что вполне возможно у смартфона даже будет отдельное событие, на котором его презентуют.Что ж, при той же цене, что иiPhone SE давайте посмотрим, что нам предложит аппарат на Android.OnePlus Z будет самым маленьким смартфоном компании в этом году. Не настолько, конечно, крошечным как iPhone SE, а с нормальным размером в 6,3 дюйма. Это будет АМОЛЕД дисплей с частотой обновления 90 Гц.Движком смартфона будет Mediatek Dimensity 1000, который, согласно измерениям Антуту, является самым мощным чипом, если не брать в расчет флагманские чипы.Также на смартфоне будет 8 Гб ОЗУ и 5G. Сканер отпечатка в экране, аккумулятор на 4000 мАч и быстрая зарядка на 30 Вт.Камеры будут похожими на прошлогодние камеры OnePlus 7 Pro. То есть, вероятно, на 1+ Z будут просто такой же набор тройной камеры как на 7 Pro.Волей не волей, но исходя из цены 1+ Z будет сравниваться с iPhone SE. Хотя на мой взгляд, сравнивать тут абсолютно нечего, так как аппараты совершенно на разных уровнях. Как-то даже неловко об этом говорить. То есть если кто-то считает иначе, то зачем что-то говорить.Если говорить о глобальном рынке, то компания очень хорошо может потеснить этим смартфонов другие бренды, особенно в Индии, где OnePlus очень популярен. Xiaomi и Samsung должны начать волноваться.