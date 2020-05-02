ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:33
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
13:11
iPhone 12 будет дешевле чем вы думаете
10:43
Смартфон OnePlus Z это ответ на iPhone SE
20:41
Xiaomi следит за всеми пользователями и это доказано
17:11
Как увеличить жизнь вашей батареи в смартфоне Xiaomi
14:46
Можно уже сейчас установить живые обои MIUI 12
11:21
Смартфон LG Velvet - официальный трейлер и характеристики
09:10
Xiaomi официально представили Redmi Note 9, Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite
06:47
Раскрыты цены на модельный ряд iPhone 12
20:00
LG Velvet появляется на живых изображениях
18:00
Honor представляет телефоны 9C, 9A и 9S
16:00
Предстоящий vivo G1 появляется в рендерах
14:00
Samsung Galaxy M01, Meizu 17 и 17 Pro все просочились через консоль Google Play
12:00
OnePlus Z появляется в практическом изображении
10:00
Sony подробно показывает камеру Xperia 1 II
08:00
Xiaomi Mi Note 10 Lite: характеристики и утечка цен
20:00
Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года
17:37
Black Shark 2 получает обновление JoyUI 11 для Android 10
16:00
Анонос Xiaomi Mi Note 10 Lite ожидается уже завтра
14:00
Спецификации и дизайн будущего Huawei P Smart 2020
12:00
Nokia 6.2 получает обновление Android 10
10:00
Meizu 17T также появится во время анонса Meizu 17
08:00
В сеть всплыла утечка Realme Watch
20:00
OnePlus Z появится уже этим летом
18:00
Samsung работает над Exynos 992 для линейки Note 20
16:00
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth
14:00
Массовое производство iPhone 12 официально отложено
12:24
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
12:00
Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру
11:37
Улучшаем мобильную связь MIUI 11
08:48
В компания Samsung очень большие проблемы
07:35
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
22:00
Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем
 Больше новостей
» » Смартфон OnePlus Z это ответ на iPhone SE
-

Смартфон OnePlus Z это ответ на iPhone SE

Поделиться:
MobilZone
374
OnePlus недавно представили OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Тем самым они наконец-то встали на путь конкуренции с флагманами рынка, с такими как линейка Samsung Galaxy S20, Huawei P40 и так далее.

И поэтому, конечно же, новые девайсы компании вышли очень дорогими. Думаю, никто не будет отрицать, что флагманы очень достойные, но их цена многих расстроила.
Ведь теперь получается, что у OnePlus нет киллера флагманов, так как они сами стали флагманами. Как говорится, за что боролись на то и напоролись.

Поэтому такая цена на новые смартфоны OnePlus дает возможность занять нишу убийцы флагмана другим смартфонам.
Но оказывается, OnePlus не собирается никому отдавать освободившуюся вакансию.

Ожидаемый OnePlus 8 Light aka OnePlus Z станет именно этим смартфоном. Сначала были слухи что эту модель представят вместе с OnePlus 8 и 8 Pro, но презентация уже прошла, а смартфон так и не показали.
Многие подумали, что эту модель просто напросто отменили, но нет - её лишь задержали.

Может быть из-за пандемии или релиза iPhone SE, мы точно не знаем, но ему быть и быть ему одним из самых крутых смартфонов года.
Из-за новых высоких цен, люди ищут дешевый OnePlus и компания действительно готовит сюрприз в виде OnePlus Z.


Onleaks говорит, что телефон будет выпущен этим летом. В прошлом месяце другой инсайдер Ишан Агарвал заявлял, что OnePlus Z появится на большинстве рынков к июлю.


Эта модель будет преемником OnePlus X, который выходил пару лет назад. Этот телефон оценивался в 200 долларов, когда как Z версия ожидается в районе 400-450 долларов.

И на данный момент это может стать лучшим ответом iPhone SE 2 со стороны Android девайсов, но только с поправкой на адекватность и 2020 год.

Так что вполне возможно у смартфона даже будет отдельное событие, на котором его презентуют.

Что ж, при той же цене, что иiPhone SE давайте посмотрим, что нам предложит аппарат на Android.

OnePlus Z будет самым маленьким смартфоном компании в этом году. Не настолько, конечно, крошечным как iPhone SE, а с нормальным размером в 6,3 дюйма. Это будет АМОЛЕД дисплей с частотой обновления 90 Гц.
Движком смартфона будет Mediatek Dimensity 1000, который, согласно измерениям Антуту, является самым мощным чипом, если не брать в расчет флагманские чипы.

Также на смартфоне будет 8 Гб ОЗУ и 5G. Сканер отпечатка в экране, аккумулятор на 4000 мАч и быстрая зарядка на 30 Вт.
Камеры будут похожими на прошлогодние камеры OnePlus 7 Pro. То есть, вероятно, на 1+ Z будут просто такой же набор тройной камеры как на 7 Pro.

Волей не волей, но исходя из цены 1+ Z будет сравниваться с iPhone SE. Хотя на мой взгляд, сравнивать тут абсолютно нечего, так как аппараты совершенно на разных уровнях. Как-то даже неловко об этом говорить. То есть если кто-то считает иначе, то зачем что-то говорить.
Если говорить о глобальном рынке, то компания очень хорошо может потеснить этим смартфонов другие бренды, особенно в Индии, где OnePlus очень популярен. Xiaomi и Samsung должны начать волноваться.