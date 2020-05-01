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Xiaomi следит за всеми пользователями и это доказано

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MobilZone
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Как сообщил Forbes, смартфоны Xiaomi следят за действиями пользователей и постоянно передают на удалённые серверы информацию, в том числе ту, что должна оставаться конфиденциальной.

Встроенный в смартфоны браузер пересылает компании историю просмотров, в том числе в режиме инкогнито. Устройства Xiaomi также записывают и передают информацию о том, какие папки открывает пользователь, на какие страницы интерфейса переходит, что содержится в статусном меню и какие опции активированы в настройках. Помимо этого, передаются сведения об уникальном номере, позволяющем идентифицировать устройство, и используемой версии Android. Xiaomi арендует у Alibaba серверы в Пекине, а доменные имена для них зарегистрированы в Украине и Сингапуре.

Компания Xiaomi не стала отрицать сбор и передачу данных, но утверждает, что проблем с приватностью не возникает, поскольку информация передаётся в зашифрованном виде и обезличена. Опрошенные Forbes аналитики, тем не менее, уверены, что расшифровать данные, зашифрованные по технологии base64, достаточно просто, причём это может делать не сама Xiaomi, а злоумышленники, перехватывающие трафик, например, в публичных точках Wi-Fi.

Представитель Xiaomi отрицает, что компания собирает историю посещений сайтов в режиме инкогнито. Но два ИБ-специалиста провели независимые тесты и выяснили, что браузер все же отправляет на удалённый сервер информацию о веб-сессиях независимо от того, в каком режиме он работает. Судя по IP-адресам, Xiaomi пользуется услугами компании Sensors Analytics, которая помогает изучать поведенческие модели пользователей.

Комментарий Xiaomi:

В компании Xiaomi с разочарованием восприняли недавнюю статью в издании Forbes. В материале имеет место неверное понимание нашей позиции, связанной с принципами безопасности и защиты личных данных. Защищенность данных наших пользователей и безопасность использования интернета входят в число основных приоритетов для Xiaomi. Мы убеждены в том, что строго соблюдаем и выполняем все требования местных законов и правил. Мы уже обратились к Forbes и дали свои пояснения относительно возникшего досадного непонимания