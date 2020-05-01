Как увеличить жизнь вашей батареи в смартфоне Xiaomi

Сегодня мы отключим некоторые настройки, которые могут влиять на повышенный расход заряда аккумулятора. Давайте начинать.
Для начала, нам нужно перейти в режим разработчика. Для этого переходим в Настройки - О телефоне и несколько раз "тапаем" по "Версия MIUI", пока не появится уведомление, что вы стали разработчиком. Нам это пригодится в будущем.
Он отвечает за то, чтобы при работе с сетью Wi-Fi не отключалась передача данных по мобильной сети. Данная функция, по большей части, бесполезна. Поэтому смело можем её выключать.
Если вы отключите данные функцию, то вы не дадите приложениям искать сети Wi-Fi и Bluetooth, когда они выключены. Если вам нужно сэкономить заряд батареи, то смело жмите на "отключить", после, разницы вы не заметите.
Нам это не нужно, так как происходит в реальном времени и тратит, достаточно большой заряд батареи.
Для начала, нам нужно перейти в режим разработчика. Для этого переходим в Настройки - О телефоне и несколько раз "тапаем" по "Версия MIUI", пока не появится уведомление, что вы стали разработчиком. Нам это пригодится в будущем.
Мобильный интернетДалее переходим в Настройки - Расширенные настройки - Для разработчиков. Далее листаем вниз и находим пункт:
Он отвечает за то, чтобы при работе с сетью Wi-Fi не отключалась передача данных по мобильной сети. Данная функция, по большей части, бесполезна. Поэтому смело можем её выключать.
Поиск сетейТеперь переходим в Настройки - Пароли и безопасность - Местоположение - Поиск.
Если вы отключите данные функцию, то вы не дадите приложениям искать сети Wi-Fi и Bluetooth, когда они выключены. Если вам нужно сэкономить заряд батареи, то смело жмите на "отключить", после, разницы вы не заметите.
Wi-FiПереходим в Настройки - Wi-Fi - Расширенные настройки - Помощник Wi-Fi. И отключаем данную функцию. Это нужно для того, что бы наш смартфон не мониторил сети в реальном времени и на постоянной основе. Да-да, это тоже тратит драгоценные проценты зарядки вашего смартфона).
Анонимные отчетыМы отключим некоторые анонимные отчеты, которые постоянно мониторятся и отправляются на сервера Google, что тоже расходует заряд аккумулятора.
- Для этого переходим в Настройки - Состояние защиты - Google Play Защита, нас перебросит в Play Market, жмем в левом верхнем углу на "шестеренку" и отключаем пункт - Помочь улучшить защиту:
Нам это не нужно, так как происходит в реальном времени и тратит, достаточно большой заряд батареи.
- Далее, переходим в Настройки - Google, в правом верхнем углу нажимаем на "три точки", после - Использование и диагностика, далее просто отключаем этот пункт. Эта функция автоматически отправляет в Google диагностические данные.
- Опять заходим в Настройки - Расширенные настройки - Спец. возможности - Синтез речи, в правом верхнем углу жмем на "шестеренку" и заходим в Анонимные отчеты о синтезе речи и отключаем её. То есть, если вы пользуетесь голосовыми функциями, то это все автоматически "улетает" в Google.
- Снова переходим в Настройки - Расширенные настройки - Язык и Ввод - Управление клавиатурами - Настройки - Дополнительно. Здесь отключаем:
- Отправлять статистику использования
- Персонализация
- Улучшить Gboard