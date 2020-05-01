Как увеличить жизнь вашей батареи в смартфоне Xiaomi

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Анонимные отчеты

Для этого переходим в Настройки - Состояние защиты - Google Play Защита, нас перебросит в Play Market, жмем в левом верхнем углу на "шестеренку" и отключаем пункт - Помочь улучшить защиту:

Далее, переходим в Настройки - Google , в правом верхнем углу нажимаем на " три точки ", после - Использование и диагностика , далее просто отключаем этот пункт . Эта функция автоматически отправляет в Google диагностические данные.

, в правом верхнем углу нажимаем на " ", после - , далее просто . Эта функция автоматически отправляет в Google диагностические данные. Опять заходим в Настройки - Расширенные настройки - Спец. возможности - Синтез речи , в правом верхнем углу жмем на " шестеренку " и заходим в Анонимные отчеты о синтезе речи и отключаем её. То есть, если вы пользуетесь голосовыми функциями, то это все автоматически "улетает" в Google.

, в правом верхнем углу жмем на " " и заходим в и отключаем её. Снова переходим в Настройки - Расширенные настройки - Язык и Ввод - Управление клавиатурами - Настройки - Дополнительно. Здесь отключаем:

Отправлять статистику использования Персонализация Улучшить Gboard

Сегодня мы отключим некоторые настройки, которые могут влиять на повышенный расход заряда аккумулятора. Давайте начинать.Далее переходим в. Далее листаем вниз и находим пункт:Теперь переходим вЕсли вы отключите данные функцию, то вы не дадите приложениям искать сети Wi-Fi и Bluetooth, когда они выключены. Если вам нужно сэкономить заряд батареи, то смело жмите на "отключить", после, разницы вы не заметите.Переходим в. И отключаем данную функцию. Это нужно для того, что бы наш смартфон не мониторил сети в реальном времени и на постоянной основе. Да-да, это тоже тратит драгоценные проценты зарядки вашего смартфона).Нам это не нужно, так как происходит в реальном времени и тратит, достаточно большой заряд батареи.