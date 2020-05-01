ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:41
Xiaomi следит за всеми пользователями и это доказано
17:11
Как увеличить жизнь вашей батареи в смартфоне Xiaomi
14:46
Можно уже сейчас установить живые обои MIUI 12
11:21
Смартфон LG Velvet - официальный трейлер и характеристики
09:10
Xiaomi официально представили Redmi Note 9, Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite
06:47
Раскрыты цены на модельный ряд iPhone 12
20:00
LG Velvet появляется на живых изображениях
18:00
Honor представляет телефоны 9C, 9A и 9S
16:00
Предстоящий vivo G1 появляется в рендерах
14:00
Samsung Galaxy M01, Meizu 17 и 17 Pro все просочились через консоль Google Play
12:00
OnePlus Z появляется в практическом изображении
10:00
Sony подробно показывает камеру Xperia 1 II
08:00
Xiaomi Mi Note 10 Lite: характеристики и утечка цен
20:00
Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года
17:37
Black Shark 2 получает обновление JoyUI 11 для Android 10
16:00
Анонос Xiaomi Mi Note 10 Lite ожидается уже завтра
14:00
Спецификации и дизайн будущего Huawei P Smart 2020
12:00
Nokia 6.2 получает обновление Android 10
10:00
Meizu 17T также появится во время анонса Meizu 17
08:00
В сеть всплыла утечка Realme Watch
20:00
OnePlus Z появится уже этим летом
18:00
Samsung работает над Exynos 992 для линейки Note 20
16:00
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth
14:00
Массовое производство iPhone 12 официально отложено
12:24
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
12:00
Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру
11:37
Улучшаем мобильную связь MIUI 11
08:48
В компания Samsung очень большие проблемы
07:35
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
22:00
Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем
21:04
Представлен Samsung Galaxy J2 Core (2020): характеристики и цены
19:30
Samsung выпустит телефон Galaxy A со всплывающей селфи-камерой
18:30
Официально представлен смартфон Oppo A52: мощный уверенный бюджетник с квадрокамерой
 Больше новостей
» » Как увеличить жизнь вашей батареи в смартфоне Xiaomi
-

Как увеличить жизнь вашей батареи в смартфоне Xiaomi

Поделиться:
MobilZone
606
Сегодня мы отключим некоторые настройки, которые могут влиять на повышенный расход заряда аккумулятора. Давайте начинать.

Для начала, нам нужно перейти в режим разработчика. Для этого переходим в Настройки - О телефоне и несколько раз "тапаем" по "Версия MIUI", пока не появится уведомление, что вы стали разработчиком. Нам это пригодится в будущем.

Мобильный интернет

Далее переходим в Настройки - Расширенные настройки - Для разработчиков. Далее листаем вниз и находим пункт:

Он отвечает за то, чтобы при работе с сетью Wi-Fi не отключалась передача данных по мобильной сети. Данная функция, по большей части, бесполезна. Поэтому смело можем её выключать.

Поиск сетей

Теперь переходим в Настройки - Пароли и безопасность - Местоположение - Поиск.

Если вы отключите данные функцию, то вы не дадите приложениям искать сети Wi-Fi и Bluetooth, когда они выключены. Если вам нужно сэкономить заряд батареи, то смело жмите на "отключить", после, разницы вы не заметите.

Wi-Fi

Переходим в Настройки - Wi-Fi - Расширенные настройки - Помощник Wi-Fi. И отключаем данную функцию. Это нужно для того, что бы наш смартфон не мониторил сети в реальном времени и на постоянной основе. Да-да, это тоже тратит драгоценные проценты зарядки вашего смартфона).

Анонимные отчеты

Мы отключим некоторые анонимные отчеты, которые постоянно мониторятся и отправляются на сервера Google, что тоже расходует заряд аккумулятора.
  • Для этого переходим в Настройки - Состояние защиты - Google Play Защита, нас перебросит в Play Market, жмем в левом верхнем углу на "шестеренку" и отключаем пункт - Помочь улучшить защиту:

Нам это не нужно, так как происходит в реальном времени и тратит, достаточно большой заряд батареи.
  • Далее, переходим в Настройки - Google, в правом верхнем углу нажимаем на "три точки", после - Использование и диагностика, далее просто отключаем этот пункт. Эта функция автоматически отправляет в Google диагностические данные.
  • Опять заходим в Настройки - Расширенные настройки - Спец. возможности - Синтез речи, в правом верхнем углу жмем на "шестеренку" и заходим в Анонимные отчеты о синтезе речи и отключаем её. То есть, если вы пользуетесь голосовыми функциями, то это все автоматически "улетает" в Google.
  • Снова переходим в Настройки - Расширенные настройки - Язык и Ввод - Управление клавиатурами - Настройки - Дополнительно. Здесь отключаем:
  1. Отправлять статистику использования
  2. Персонализация
  3. Улучшить Gboard