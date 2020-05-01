Можно уже сейчас установить живые обои MIUI 12

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Смартфон LG Velvet - официальный трейлер и характеристики

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Xiaomi официально представили Redmi Note 9, Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite

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Раскрыты цены на модельный ряд iPhone 12

20:00

LG Velvet появляется на живых изображениях

18:00

Honor представляет телефоны 9C, 9A и 9S

16:00

Предстоящий vivo G1 появляется в рендерах

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Samsung Galaxy M01, Meizu 17 и 17 Pro все просочились через консоль Google Play

12:00

OnePlus Z появляется в практическом изображении

10:00

Sony подробно показывает камеру Xperia 1 II

08:00

Xiaomi Mi Note 10 Lite: характеристики и утечка цен

20:00

Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года

17:37

Black Shark 2 получает обновление JoyUI 11 для Android 10

16:00

Анонос Xiaomi Mi Note 10 Lite ожидается уже завтра

14:00

Спецификации и дизайн будущего Huawei P Smart 2020

12:00

Nokia 6.2 получает обновление Android 10

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Meizu 17T также появится во время анонса Meizu 17

08:00

В сеть всплыла утечка Realme Watch

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OnePlus Z появится уже этим летом

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Samsung работает над Exynos 992 для линейки Note 20

16:00

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth

14:00

Массовое производство iPhone 12 официально отложено

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Живые обои из MIUI 12 на вашем экране

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Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру

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Улучшаем мобильную связь MIUI 11

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В компания Samsung очень большие проблемы

07:35

Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S

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Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем

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Представлен Samsung Galaxy J2 Core (2020): характеристики и цены

19:30

Samsung выпустит телефон Galaxy A со всплывающей селфи-камерой

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Официально представлен смартфон Oppo A52: мощный уверенный бюджетник с квадрокамерой

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Xiaomi Mi 10 Youth Edition официально анонсирован

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MIUI 12 представлена, что нового и какие смартфоны получат