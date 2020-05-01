Можно уже сейчас установить живые обои MIUI 12

Xiaomi официально анонсировала MIUI 12 всего пару дней назад на презентации Mi 10 Youth Edition в Китае.
Собственно, как и ожидалось, последняя версия оболочки Xiaomi для Android включал в себя несколько новых функций, в том числе новый интерфейс, множество различных анимаций, функции конфиденциальности и исправности и многое другое.
Так же, как и предыдущие версии MIUI, в последнем выпуске Xiaomi также добавила множество интересных новых обоев. Пару дней назад портал разработчиков XDA Develop поделились новыми статическими и живыми обоями, включенными в прошивку MIUI 12 для Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro. Но APK с живыми обоями поддерживались только на некоторых устройствах Xiaomi, Redmi.
А сегодня XDA Recognized Contributor linuxct успешно удалось перенести живые обои Super Earth и Super Mars на другие устройства.
Ported MIUI 12 Live
Живые обои Super Earth и Super Mars из MIUI 12 теперь доступны для большинства устройств Android, работающих под управлением Android 8.1 Oreo и выше. Если вам интересно попробовать живых обоев, вы можете скачать APK по ссылке ниже и установить их на свое устройство.
Затем вы можете выбрать живые обои из окна выбора стандартных обоев на своем устройстве. Если живые обои не отображаются в окне выбора стандартных обоев, вам нужно установить приложение Google Wallpaper из Play Store, чтобы применить обои.
Выглядят они реально круто и прикол в том, что если раньше не только Xiaomi, но у некоторых брендов использовались обои супер земли, то они сделали обои Марса и теперь при разблокировке стола вы можете выбрать какой то участок на Марсе куда будет направлена камера на карте.
Смотрится захватывающе.
Ссылка на APK обои
Приложение обои от Google, в случае, если это не сработает сразу.
Источник: XDA
Собственно, как и ожидалось, последняя версия оболочки Xiaomi для Android включал в себя несколько новых функций, в том числе новый интерфейс, множество различных анимаций, функции конфиденциальности и исправности и многое другое.
Так же, как и предыдущие версии MIUI, в последнем выпуске Xiaomi также добавила множество интересных новых обоев. Пару дней назад портал разработчиков XDA Develop поделились новыми статическими и живыми обоями, включенными в прошивку MIUI 12 для Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro. Но APK с живыми обоями поддерживались только на некоторых устройствах Xiaomi, Redmi.
А сегодня XDA Recognized Contributor linuxct успешно удалось перенести живые обои Super Earth и Super Mars на другие устройства.
Ported MIUI 12 Live
Живые обои Super Earth и Super Mars из MIUI 12 теперь доступны для большинства устройств Android, работающих под управлением Android 8.1 Oreo и выше. Если вам интересно попробовать живых обоев, вы можете скачать APK по ссылке ниже и установить их на свое устройство.
Затем вы можете выбрать живые обои из окна выбора стандартных обоев на своем устройстве. Если живые обои не отображаются в окне выбора стандартных обоев, вам нужно установить приложение Google Wallpaper из Play Store, чтобы применить обои.
Выглядят они реально круто и прикол в том, что если раньше не только Xiaomi, но у некоторых брендов использовались обои супер земли, то они сделали обои Марса и теперь при разблокировке стола вы можете выбрать какой то участок на Марсе куда будет направлена камера на карте.
Смотрится захватывающе.
Live desing wallpaper EarthРаботает это примерно так: анимация выполняется переходя от небольшого предварительного просмотра планеты к крупному плану при первом включении экрана, а затем к полностью увеличенному виду при разблокировке. Чтобы добиться этого, linuxct включил в APK собственный код, который заставляет обои переходить в AOD, как только экран выключается, затем переходить в состояние блокировки экрана, как только экран включается, и, наконец, переходить в режим рабочего стола. когда устройство разблокировано.
Ссылка на APK обои
Приложение обои от Google, в случае, если это не сработает сразу.
Источник: XDA