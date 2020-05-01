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Смартфон LG Velvet - официальный трейлер и характеристики

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MobilZone
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LG готовит совершенно новый для себя смартфон среднего сегмента, который ставит дизайн над спецификациями. Недавно LG выпустили пресс релиз, где сообщили, что назовут новинку LG Velvet, и он заменит их знаменитую серию G. А вчера они выпустили видео трейлер, демонстрирующий детали смартфона.


Как вы можете видеть, здесь задняя камера в стиле капелек воды и выглядит очень мило.

Особенно на фоне тренда на массивные блоки камер сегодня, такой вариант от LG - как глоток свежего воздуха.

LG подтверждает в видео, что телефон действительно будет работать на Snapdragon 765G, а не на флагманском 865. Это ещё раз говорит о том, что дизайн ставится во главу угла.

К тому же, Snapdragon 865 слишком дорогой. Кстати говоря, вероятно, это и есть самая главная причина, по которой флагманские телефоны, такие как Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro и другие сильно подорожали в этом году.

Чтобы быть ясным, 765G по-прежнему является высокопроизводительным процессором с 5G, но он немного менее мощный, чем 865.
LG выбрали этот вариант, потому что он дешевле, чем 865, а их новая стратегия заключается в том, чтобы конкурировать на рынке в сегменте под флагманами.

Я знаю, покупатели Android смартфонов неплохо разбираются в железе и во многом при покупке ориентируются на спецификации, но недавние скачки цен показали, что спрос на дорогие телефон все таки не такой высокий, как ожидалось. В какой-то момент люди помимо спецификация также парятся и о цене не в последнюю очередь.
Поэтому, может быть для LG сейчас настает идеальное время на ставку среднего сегмента. Они применяют прагматичный подход к снижению производительности процессора и, следовательно, снижению цены.

Сам смартфон выглядит очень красиво. Минималистичный корпус, красивые углы, форм-фактор 21: 9 и изогнутый дисплей.
Но в конце, впечатление немного портится каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

Я имею в виду, раз вы сделали ставку на дизайн, то почему вы пошли на компромисс с таким важным элементом как фронтальная камера. Почему вы не сделали гораздо более элегантное отверстие в экране, вместо выреза?
В крайнем случае, можно было бы и выезжающую камеру поставить. Смартфон выглядел бы намного красивее, если бы здесь был механизм всплывающей камеры. Прошло почти пару лет с момента появления всплывающих камер, и до сих пор мы не слышали никаких жалоб на долговечность этих установок. Так почему бы не использовать этот механизм вместо этого, если дизайн - весь смысл этого телефона.

Теперь по поводу цены. Появились сообщения, что LG оценит устройство где-то от 600 до 700 долларов и куда это вообще я не понимаю.
Я только подумал, как вы круто решили переосмыслить свои телефона, как вы ставите такую цену? Единицы людей, которые ценят бренд LG, но остальные, а это процентов 99,9 вряд ли захотят тратить за LG смартфон 600 или тем более 700 долларов.
OnePlus 8 продается за 700 долларов, и это куда интереснее LG Velvet.

Красная цена, которая могла бы заинтересовать людей в этом смартфоне - это 500 долларов. Хотя LG ещё не говорили ничего официально по поводу цены, я думаю, это будет фатальной ошибкой компании, если они зайдут на территорию OnePlus.
Так что будем надеяться, что они одумаются и оценят LG Velvet разумно.