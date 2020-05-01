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Xiaomi официально представили Redmi Note 9, Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite

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MobilZone
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Компания Xiaomi официально объявила о глобальном запуске Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Mi Note 10 Lite. Из этих смартфонов Redmi Note 9 и Mi Note 10 Lite являются совершенно новыми дополнениями, тогда как Redmi Note 9 Pro уже доступен в Китае и Индии, но у глобальной версии всё же есть небольшие отличия

Redmi Note 9

Доступный новый смартфон Redmi Note 9 будет поставляться с 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и круглым отверстием в левом верхнем углу для 13-мегапиксельной селфи-камеры. Стекло Corning Gorilla Glass 5 и соотношение сторон 19,5: 9.

Сзади у нас тот же 48-мегапиксельный основной датчик Samsung GM1, что и у индийского Redmi Note 9S, наряду с ультрашироким 8-мегапиксельным и 2-мегапиксельным датчиком для макросъемки. А также еще один 2 мп датчик глубины. Сканер отпечатков пальцев находится под камерами.

Однако, под капотом находится совершенно новый чипсет MediaTek Helio G85. Он может похвастаться восьмиядерным процессором и графикой Mali-G52. Redmi Note 9 это первый в мире телефон с этим процессором, который в иерархии чипсетов находится где-то между игровыми Helio G80 и Helio G90T.

Redmi Note 9 может иметь 3/4 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ памяти. Телефон поставляется со слотом для карт памяти microSD, чтобы еще больше увеличить объем памяти до 512 ГБ.
Он имеет батарею с большой емкостью 5 020 мАч с быстрой проводной зарядкой 18 Вт.
Телефон с двумя SIM-картами (Nano + Nano) работает на MIUI 11 на базе Android 10
Он также имеет ИК-бластер, разъем для наушников и NFC.
В общем всё очень хорошо по характеристикам.
Цены на новый Redmi Note 9 начинаются с 199 долл. . за модель 3/64 ГБ, также есть 4/128 ГБ за 249 долл. Телефон будет доступен в зеленом, сером и белом цветах. Продажи запланированы в конце этого месяца.

Redmi Note 9 Pro (глобальный)

Международный Redmi Note 9 Pro фактически идентичен тому, что индийские клиенты знают как Note 9 Pro Max.
Это дисплей 6,67 FHD+ IPS, четыре задние камеры с основным шутером на 64M и чипсет Snapdragon 720G. Отверстие под 16-мп селфи камеру у него по середине, что на мой взгляд смотрится лучше, чем сбоку.
Глобальная модель Redmi Note 9 Pro поддерживает быструю зарядку 30 Вт, тогда как индийский вариант поддерживает только быструю зарядку 18 Вт
Дизайн зеленого цвета слегка изменен с новой двухцветной тонировкой и немного измененным расположением камеры. Датчик отпечатков пальцев остается на правой стороне.

Телефон будет предлагаться в 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. Он поставляется в зеленом, белом и сером цветах. Начальная цена для 6/64-Гб комплектации составляет 269 долл, а 6/128 Гбайт - 299 долл. Продажи стартуют в конце этого месяца.

Mi Note 10 Lite

А теперь переходим к облегченной версии флагмана Xiaomi Mi Note 10 Lite. Мы знали почти все об устройстве благодаря обширным утечкам и тизерам, но приятно получить официальное подтверждение и, конечно же, информацию о ценах и наличии.
Начальная цена Mi Note 10 Lite составляет € 349, и он предлагает вам вариант 6/64 ГБ. За 399 евро вы можете приобрести модель объемом 6/128 ГБ.
Смартфоны появятся в продаже в середине мая.

За исключением камеры, Xiaomi Mi 10 Lite почти точно соответствует Mi Note 10. Он имеет 6,47-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1080p, чипсет Snapdragon 730G и батарею на 5,260 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
Касательно камер, вместо 108 Мп сенсора Samsung, здесь поставили основной сенсор Sony IMX686 на 64 Мп, также стоит сверхширокий 8 Мп, 5-Мп макро датчики с 2-Мп датчика глубины - в отличие от Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, Lite поставляется без двух телеобъективов.

Xiaomi Mi Note 10 Lite будет доступен с середины мая в трех цветах - фиолетовый, белый и черный.

Что ж, народ, главное, что это случилось. Xiaomi наконец-то выпустили Redmi Note 9. Ключевыми особенностями которого являются экран на 6,5-дюймов, четыре камеры сзади, большая батарея емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки и многое другое.
Redmi Note 9 Pro прокачан чуть большим экраном, чуть лучшими камерами и чипом Snapdragon.
Mi Note 10 Lite - это классический субфлагман. Здесь уже красивый AMOLED экран с изогнутыми краями и чуть лучшие характеристики.
В целом прекрасные решения за свои деньги и похоже Xiomi продолжает удерживать титул ТОП ЗА СВОИ ДЕНЬГИ.