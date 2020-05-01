Раскрыты цены на модельный ряд iPhone 12

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Поставщик многочисленных утечек Джон Прозер сообщил, что готовит обновленную ценовую стратегию для серии iPhone 12, которая включает повышение цены только на одну модель. Стоит отметить, что эта информация еще может измениться, поскольку устройства будут официально представлены осенью этого года, а за это время на стоимость может повлиять пандемия коронавируса и осложнения в мировой экономике.Сообщается, что Apple планирует представить совершенно новую бюджетную модель iPhone в этом году. Маркетинговое название новинки еще не подтверждено, а в отчетах предполагается, что смартфон получит 5,4-дюймовый OLED-дисплей с уменьшенным вырезом и более тонкими рамками вокруг экрана. Также упоминается алюминиевый корпус и двойная основная камера.Ожидается, что новый модельный ряд будет представлен вместе с процессорами следующего поколения A14 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения 5G. Стоимость этого iPhone, по словам Джона, составит 649 долларов.На замену iPhone 11 придет 6,1-дюймовый iPhone 12 с OLED-экраном, уменьшенным вырезом, алюминиевым корпусом и двойной основной камерой. Не обойдется без процессора A14 Bionic и 5G. Его стоимость составит 749 долларов.Этот смартфон получит 6,1-дюймовый OLED-экран с уменьшенным вырезом, тонкие рамки, камеру с тремя объективами и датчик LiDAR. Сообщается, что эта модель будет поддерживать сети 5G с технологией mmWave. Если верить слухам, это устройство получит частоту обновления экрана ProMotion 120 Гц. Он будет продаваться за 999 долларов.Замыкает модельный ряд смартфон с индексом Max, который получит самый крупный OLED-дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а также более мощную батарею. В остальном устройство будет соответствовать стандартной версии Pro. Его стоимость составит 1099 долларов