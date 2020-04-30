LG Velvet появляется на живых изображениях

Живые образы LG Velvet

В этом году LG вернулась к своим старым весёлым способам запуска своих Velvet, что означает, что она уже несколько раз "анонсировала" это устройство. Окончательное официальное открытие запланировано на 7 мая, а релиз должен состояться 15 мая, а тем временем из Кореи просочились несколько размытых живых изображений телефона.Мы можем взглянуть на версии Aurora White и Aurora Grey, а также на внутренние детали - поскольку предприимчивая душа, владеющая этими устройствами, решила снять заднее стекло и показать нам беспроводную зарядную катушку и аккумулятор, который находится под ней. Мы также взглянем на логическую плату и три задние камеры изнутри.LG Velvet может похвастаться 48-мегапиксельной основной задней камерой, 8-мегапиксельной ультра-широкой камерой и 5-мегапиксельным датчиком глубины. Он будет работать на чипсете Snapdragon 765G. Экран представляет собой 6,8" панель 20,5: 9, в то время, как батарея имеет емкость 4300 мАч.