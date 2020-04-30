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Honor представляет телефоны 9C, 9A и 9S

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MobilZone / Гаджеты
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Honor только что добавила трех новых членов к своей линии Honor 9 - 9C, 9A и 9S. Все три поставляются со скромными характеристиками, большими батареями и привлекательными ценниками.

Honor 

Honor 9C построен на 6,39-дюймовом HD + (1560 x 720 пикселей) IPS-дисплее с вырезом в продольном отверстии в верхнем левом углу для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Спецификация имеет много общего с Honor Play 4T, включая 48-мегапиксельную основную камеру с автофокусом, но 9C также может похвастаться сверхшироким 8-мегапиксельным датчиком наряду с 2-мегапиксельным помощником глубины. На задней панели также находится сканер отпечатков пальцев.
Под капотом у нас есть чипсет Kirin 710A в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти, которые можно расширить через слот microSD. Телефон загружает Magic UI 3.1 поверх Android 10 и не поддерживает Google Mobile Services, которые были заменены пакетом Huawei HMS. Аккумулятор емкостью 4000 мАч, телефон также оснащен NFC.

Honor 9C доступен для предварительного заказа в синем и черном цветах за 175 долларов. Официальные продажи запланированы на 4 мая.

Honor 

Honor 9A имеет 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 1600 x 720 пикселей и каплевидный вырез для 8-мегапиксельной камеры. На задней панели мы находим основной датчик на 13 мегапикселей и вторичный датчик на 5 мегапикселей. Honor 9A поставляется с SoC MediaTek Helio P22, а также 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ расширяемой памяти.
Устройство также оснащено большой батареей емкостью 5000 мАч, NFC и сканером отпечатков пальцев на задней панели. Передняя часть программного обеспечения покрыта Magic UI 3.1 поверх Android 10. Он уже готов для предварительного заказа в черном, синем и зеленом цветах за 150 долларов.

Honor 9S

Honor 9S является самым доступным из трех новых телефонов. Он поставляется с 5,45-дюймовой панелью с разрешением 1440 x 720 пикселей и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели находится одна 8-мегапиксельная основная камера с автофокусом и светодиодной вспышкой в прямоугольном вырезе.
Смартфон оснащён Helio P22, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор на 3020 мАч. Телефон загружает Magic UI 3.1 поверх Android 10. Цены начинаются 95 долларов,  доступен в черном, красном или синем цветах. Официальная продажа начинается 4 мая.