Предстоящий vivo G1 появляется в рендерах

Предстоящий смартфон vivo, получивший название G1 5G, появился в естественных изображениях, и у нас есть набор рендеров и предварительных характеристик благодаря посту на Weibo от Digital Chat. Телефон во многом идентичен vivo S6 5G, который был анонсирован ранее в этом месяце.
У нас есть 6,44-дюймовый FHD + OLED-дисплей с каплевидным вырезом для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть имеет круглый вырез для четырехъядерных камер. Основной датчик имеет 48-мегапиксельную камеру, также есть сверхмощная 8-мегапиксельная камера и два 2-мегапиксельных модуля - один для макросъемки, а другой для данных о глубине.
Под капотом vivo G1 установлен чипсет Exynos 980 со встроенным модемом 5G. Батарея имеет емкость 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена на него, как ожидается, будет составлять 3000 юаней (425 долларов), а запуск устройства ожидается в следующем месяце. Как обычно, мы будем в поисках более подробной информации и обновим вас соответствующим образом.
У нас есть 6,44-дюймовый FHD + OLED-дисплей с каплевидным вырезом для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть имеет круглый вырез для четырехъядерных камер. Основной датчик имеет 48-мегапиксельную камеру, также есть сверхмощная 8-мегапиксельная камера и два 2-мегапиксельных модуля - один для макросъемки, а другой для данных о глубине.
Под капотом vivo G1 установлен чипсет Exynos 980 со встроенным модемом 5G. Батарея имеет емкость 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена на него, как ожидается, будет составлять 3000 юаней (425 долларов), а запуск устройства ожидается в следующем месяце. Как обычно, мы будем в поисках более подробной информации и обновим вас соответствующим образом.