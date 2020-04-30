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Предстоящий vivo G1 появляется в рендерах

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MobilZone / Гаджеты
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Предстоящий смартфон vivo, получивший название G1 5G, появился в естественных изображениях, и у нас есть набор рендеров и предварительных характеристик благодаря посту на Weibo от Digital Chat. Телефон во многом идентичен vivo S6 5G, который был анонсирован ранее в этом месяце.
детали vivo G1 (машинный перевод с китайского)

У нас есть 6,44-дюймовый FHD + OLED-дисплей с каплевидным вырезом для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Задняя часть имеет круглый вырез для четырехъядерных камер. Основной датчик имеет 48-мегапиксельную камеру, также есть сверхмощная 8-мегапиксельная камера и два 2-мегапиксельных модуля - один для макросъемки, а другой для данных о глубине.
Под капотом vivo G1 установлен чипсет Exynos 980 со встроенным модемом 5G. Батарея имеет емкость 4500 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена на него, как ожидается, будет составлять 3000 юаней (425 долларов), а запуск устройства ожидается в следующем месяце. Как обычно, мы будем в поисках более подробной информации и обновим вас соответствующим образом.