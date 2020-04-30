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Samsung Galaxy M01, Meizu 17 и 17 Pro все просочились через консоль Google Play

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MobilZone / Гаджеты
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Предстоящий Samsung Galaxy M01 был сертифицирован Wi-Fi Alliance в прошлом месяце, и теперь он на шаг ближе к запуску, как это было замечено в консоли Google Play. Как обычно, список дает нам некоторые характеристики телефона.
Итак, у M01 есть экран с разрешением 720x1520, 3 ГБ оперативной памяти и чипсет Qualcomm Snapdragon 439 у руля. Телефон работает под управлением Android 10. Небольшое изображение, прикрепленное к списку спецификаций, невероятно похоже на Galaxy A01, и, таким образом, может стать ребрендингом этой модели для некоторых конкретных рынков. Нам придется подождать до его официального открытия, чтобы убедиться, но ясно, что M01 имеет на 1 ГБ больше оперативной памяти, чем A01.
Meizu 17 и Meizu 17 Pro также сделали появление на Play Google консоль. Эти устройства будут запущены 8 мая.
Оба телефона оснащены технологией Snapdragon 865 SoC, 8 ГБ оперативной памяти и экранами с разрешением 1080x2340. Они оба работают под управлением Android 10.