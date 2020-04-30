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Xiaomi Mi Note 10 Lite: характеристики и утечка цен

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MobilZone / Гаджеты
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Xiaomi быстро отслеживает открытие нового телефона, Mi Note 10 Lite будет выпущен завтра, и кажется, что в онлайн магазине в России были опубликованы все детали, включая цену. Цена составляет 24 500 рублей или около 345 долларов США/320 евро.

Экран 6,47” AMOLED имеет разрешение 1080p + и изогнут так же, как и раньше. Он имеет каплевидный вырез для 32-мегапиксельной селфи-камеры. Телефон будет работать на чипсете Snapdragon 730G, как и его братья, и конфигурация памяти также соответствует модели не-Pro.
Итак, что же «облегченного» в этом? Основная камера опустилась с 108MP до 64MP сенсора Samsung GW1, сверхширокая камера - до 8MP, а телеобъективы были полностью удалены. Настройка четырехугольной камеры завершена 5-мегапиксельной макро-камерой и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Переходя к аккумулятору, емкость такая же (5260 мАч), поддержка быстрой зарядки (проводная 30 Вт) все еще здесь. 3,5 мм разъем для наушников также сохраняется. Телефон весит столько же - 208 г, так что все дело в тыловых камерах.

Xiaomi Mi Note 10 Lite будет представлен сегодня в прямом эфире, так что вы можете следить за новостями - имейте в виду, что Mi Note 10 стартовал по цене 550 евро, а в магазинах по-прежнему стоит более 400 евро. Тем не менее, если Mi Note звучит слишком дорого, глобальный запуск серии Redmi Note 9 также запланирован на сегодня.