Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года

Согласно новому отчету, мировой рынок смартфонов 5G в первом квартале 2020 года перевалил за 24 миллиона единиц. Спрос в этом году был заметно выше, особенно в Китае, причем Samsung лидирует на рынке.
Согласно отчету Strategy Analytics, Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G, а южнокорейский технологический гигант поставил 8,3 миллиона устройств 5G. Huawei последовала за ним с 8 миллионами отправленных единиц, в то время, как остальные были сгруппированы в Vivo (2,9 миллиона единиц отправлено), Xiaomi (2,5 миллиона единиц отправлено) и Oppo (1,2 миллиона отправлено единиц).
Остальные 1,2 миллиона смартфонов 5G были от других производителей смартфонов. Этот график демонстрирует растущую популярность новых и более быстрых сетей 5G в мобильных телефонах. Согласно отчету, высокий спрос на устройства с поддержкой 5G наблюдался, особенно в Китае, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.
Согласно отчету Strategy Analytics, Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G, а южнокорейский технологический гигант поставил 8,3 миллиона устройств 5G. Huawei последовала за ним с 8 миллионами отправленных единиц, в то время, как остальные были сгруппированы в Vivo (2,9 миллиона единиц отправлено), Xiaomi (2,5 миллиона единиц отправлено) и Oppo (1,2 миллиона отправлено единиц).
Остальные 1,2 миллиона смартфонов 5G были от других производителей смартфонов. Этот график демонстрирует растущую популярность новых и более быстрых сетей 5G в мобильных телефонах. Согласно отчету, высокий спрос на устройства с поддержкой 5G наблюдался, особенно в Китае, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.