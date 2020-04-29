ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

20:00
Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года
17:37
Black Shark 2 получает обновление JoyUI 11 для Android 10
16:00
Анонос Xiaomi Mi Note 10 Lite ожидается уже завтра
14:00
Спецификации и дизайн будущего Huawei P Smart 2020
12:00
Nokia 6.2 получает обновление Android 10
10:00
Meizu 17T также появится во время анонса Meizu 17
08:00
В сеть всплыла утечка Realme Watch
20:00
OnePlus Z появится уже этим летом
18:00
Samsung работает над Exynos 992 для линейки Note 20
16:00
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth
14:00
Массовое производство iPhone 12 официально отложено
12:24
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
12:00
Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру
11:37
Улучшаем мобильную связь MIUI 11
08:48
В компания Samsung очень большие проблемы
07:35
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
22:00
Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем
21:04
Представлен Samsung Galaxy J2 Core (2020): характеристики и цены
19:30
Samsung выпустит телефон Galaxy A со всплывающей селфи-камерой
18:30
Официально представлен смартфон Oppo A52: мощный уверенный бюджетник с квадрокамерой
17:00
Xiaomi Mi 10 Youth Edition официально анонсирован
16:32
MIUI 12 представлена, что нового и какие смартфоны получат
15:43
Официальный список смартфонов, которые получат апдейт MIUI 12, Xiaomi приятно удивили
14:00
Неизданный смартфон Realme просачивается на живых изображениях
12:00
В сети появились все характеристики Meizu 17
10:00
Официально подтверждены характеристики флагмана Meizu 17
08:00
HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench
21:00
Экран блокировки MIUI 12 уже доступен на смартфонах Redmi и Xiaomi с MIUI 11
19:39
Топ 5 скрытых фишек MIUI 11
16:00
Как ускорить загрузку Windows до предела
14:41
Новый флагманский планшет Galaxy Tab S7 появится в трех версиях
12:43
Глава Xiaomi показал новый бюджетный флагман
11:08
Правильная настройка автояркости и цветопередачи дисплея Xiaomi
 Больше новостей
» » Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года
-

Samsung лидирует на мировом рынке смартфонов 5G в первом квартале 2020 года

Поделиться:
MobilZone / Бизнес / Гаджеты
325
Согласно новому отчету, мировой рынок смартфонов 5G в первом квартале 2020 года перевалил за 24 миллиона единиц. Спрос в этом году был заметно выше, особенно в Китае, причем Samsung лидирует на рынке.
Согласно отчету Strategy Analytics, Samsung лидирует на рынке смартфонов 5G, а южнокорейский технологический гигант поставил 8,3 миллиона устройств 5G. Huawei последовала за ним с 8 миллионами отправленных единиц, в то время, как остальные были сгруппированы в Vivo (2,9 миллиона единиц отправлено), Xiaomi (2,5 миллиона единиц отправлено) и Oppo (1,2 миллиона отправлено единиц).

Остальные 1,2 миллиона смартфонов 5G были от других производителей смартфонов. Этот график демонстрирует растущую популярность новых и более быстрых сетей 5G в мобильных телефонах. Согласно отчету, высокий спрос на устройства с поддержкой 5G наблюдался, особенно в Китае, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, которая охватила весь мир.