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Black Shark 2 получает обновление JoyUI 11 для Android 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Начиная с сегодняшнего дня, Xiaomi запускает обновление JoyUI 11 для Android 10 на игровой телефон Black Shark 2. Только некоторые телефоны будут включены в то, что компания называет «первой волной», а более широкое внедрение запланировано на 6 мая.

Это, конечно, если в текущем тесте выдержки не будет обнаружено каких-либо серьезных проблем. Если вы среди тех, кто принимает участие, вы должны подготовиться к загрузке около 1,9 ГБ обновлений.

Хотя это того стоит - вы получаете обновленный интерфейс с новыми темами «Black Shark». В список изменений также вошли новый файловый менеджер и жесты навигации, а также множество настроек для игрового центра. Компания собрала аккуратную инфографику ниже, чтобы рассказать вам об основных моментах новой прошивки.
JoyUI 11 - инфографики

В официальном твите компания также пообещала, что владельцы Black Shark 2 Pro получат долгожданное обновление с 30 апреля. Это будет аналогичное поэтапное развертывание с более широкой доступностью, которое начнется 6 мая.