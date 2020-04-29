Анонос Xiaomi Mi Note 10 Lite ожидается уже завтра

Завтра Xiaomi выпустит новый телефон под названием Mi Note 10 Lite - более доступную альтернативу Mi Note 10. Он будет иметь аналогичную переднюю панель, но только четыре датчика сзади, выровненные по вертикали, вместе с двумя светодиодными вспышками.
О телефоне не так много информации, но в предыдущих слухах предлагался 6,47-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD +. Мы ожидаем чипсет Snapdragon 730G и такую же огромную батарею емкостью 5260 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, что и на Mi Note 10.
Отдел камеры будет самым интересным, так как это был ключевой момент продажи Mi Note 10. В то же время датчик 108MP может быть слишком дорогим для устройства Lite, поэтому мы можем увидеть изменения в отделе камеры.
Запуск состоится завтра, 30 апреля, в полдень по UTC, и Xiaomi пообещала, что на YouTube будет прямой эфир.
О телефоне не так много информации, но в предыдущих слухах предлагался 6,47-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD +. Мы ожидаем чипсет Snapdragon 730G и такую же огромную батарею емкостью 5260 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт, что и на Mi Note 10.
Отдел камеры будет самым интересным, так как это был ключевой момент продажи Mi Note 10. В то же время датчик 108MP может быть слишком дорогим для устройства Lite, поэтому мы можем увидеть изменения в отделе камеры.
Запуск состоится завтра, 30 апреля, в полдень по UTC, и Xiaomi пообещала, что на YouTube будет прямой эфир.