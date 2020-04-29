Спецификации и дизайн будущего Huawei P Smart 2020

Мы уже слышали о Huawei P Smart 2020, и похоже, что его запуск быстро приближается. Устройство уже перечислено на сайте голландского интернет-магазина, который приносит нам кучу изображений вместе с подробными характеристиками телефона начального уровня.
Huawei P Smart 2020 будет оснащен 6,21-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD + (2340 x 1080 пикселей) и каплевидным вырезом сверху для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Вокруг спины у нас есть 13-мегапиксельная основная камера в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой. Есть также емкостный сканер отпечатков пальцев.
Ожидается, что под капотом Huawei будет использовать чипсет Kirin 710F, который позволит устройству работать с Google Mobile Services (GMS). P Smart 2020 будет поставляться с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которые можно расширить с помощью карты Micro SD.
Аккумулятор рассчитан на 3400 мАч и заряжается от USB Type-C. Другие известные функции включают в себя разъем для наушников, двухдиапазонный Wi-Fi и NFC-подключение. Что касается программного обеспечения, мы ожидаем Android 9 Pie с EMUI 9.1 на поверх.
Huawei P Smart 2020 будет зеленого, черного и синего цветов со стартовой ценой € 200. В списке также размещена бесплатная трехмесячная пробная версия Huawei Music. Ожидается, что телефон скоро появится в Европе, но пока нет точных данных о дате запуска.
Huawei P Smart 2020 будет оснащен 6,21-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD + (2340 x 1080 пикселей) и каплевидным вырезом сверху для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Вокруг спины у нас есть 13-мегапиксельная основная камера в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины и светодиодной вспышкой. Есть также емкостный сканер отпечатков пальцев.
Ожидается, что под капотом Huawei будет использовать чипсет Kirin 710F, который позволит устройству работать с Google Mobile Services (GMS). P Smart 2020 будет поставляться с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, которые можно расширить с помощью карты Micro SD.
Аккумулятор рассчитан на 3400 мАч и заряжается от USB Type-C. Другие известные функции включают в себя разъем для наушников, двухдиапазонный Wi-Fi и NFC-подключение. Что касается программного обеспечения, мы ожидаем Android 9 Pie с EMUI 9.1 на поверх.
Huawei P Smart 2020 будет зеленого, черного и синего цветов со стартовой ценой € 200. В списке также размещена бесплатная трехмесячная пробная версия Huawei Music. Ожидается, что телефон скоро появится в Европе, но пока нет точных данных о дате запуска.