Nokia 6.2 получает обновление Android 10

Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! ?Check here for more details and the availability in different countries ?https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV — Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020

Nokia 6.2, анонсированная еще в октябре 2019 года, является новейшим HMD-устройством, получившим обновление Android 10. Новая прошивка содержит переработанный пользовательский интерфейс, темный режим, новые жесты для навигации и улучшения конфиденциальности.Как обычно, новое обновление поступает поэтапно и должно распространиться на большее количество регионов в ближайшие недели. Первая волна включает в себя 43 страны, которые вы можете проверить по ссылке встроенного твита.