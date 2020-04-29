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Meizu 17T также появится во время анонса Meizu 17

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MobilZone / Гаджеты
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Meizu 16T получает преемника. Телефон поступит, как Meizu 17T, и он должен запускаться вместе с Meizu 17 и Meizu 17 Pro duo.

Наличие телефона было подтверждено страницей регистрации, которая уже есть на JD.com. К сожалению, на странице не раскрываются ключевые характеристики телефона, но в нем говорится, что он поддерживает сети 5G. Список также использует рендеры Meizu 17, поэтому мы не знаем, как будет выглядеть телефон.
Meizu 16T был выпущен с большим дисплеем и батареей большего размера, чем Meizu 16s и Meizu 16s Pro. Он также поставляется с другой конфигурацией камеры и дополнительным датчиком, чем у его братьев и сестер. Исходя из этого, мы ожидаем, что Meizu 17T также будет несколько отличаться от своих братьев и сестер.

Meizu 17 и Meizu 17 Pro будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 865 вместе с хранилищем UFS 3.1. Оба телефона также будут иметь четырехмодульные задние камеры и 90 Гц дисплеи с отверстиями.