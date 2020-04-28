Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth

Xiaomi Mi 10 Lite 5G против Xiaomi Mi 10 Youth (также известный как Mi 10 Lite Zoom)

Qualcomm анонсировала решение для быстрой зарядки для среднего класса, которое называется Quick Charge 3+. Пресс-релиз включил в себя приятный небольшой бонус, поскольку он показал, что одним из первых телефонов с интегрированной технологией будет Xiaomi Mi 10 Lite Zoom. Телефон с таким названием еще не объявлен, но ясно, что это глобальное название Mi 10 Youth.Xiaomi Mi 10 Lite и Xiaomi Mi 10 Youth разделяют общий дизайн, батарею и большую часть оборудования, но основное отличие являет перископ телеобъектив в молодежной версии.Xiaomi проделала похожий трюк с дуэтом Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom. Версия Zoom флагмана Redmi в Китае примерно на 70 евро дороже, чем его ванильный брат. Учитывая, что Mi 10 Lite 5G был выпущен в Европе по цене 350 евро, мы ожидаем, что цена на Mi 10 Lite Zoom составит около 419 евро после выхода из Китая.