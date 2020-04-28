Массовое производство iPhone 12 официально отложено

Согласно сообщению Wall Street Journal, Apple отодвинула массовое производство iPhone 12 на 1 месяц назад. Это означает, что iPhone 12, скорее всего, будет выпущен позже, чем обычно, возможно, к концу октября.
Этот отчет публикуется через неделю после сообщения инсайдера Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о задержке производства iPhone 12 на 1 месяц, несмотря на прежние заявления о том, что производство будет продолжаться как обычно.
Отчет WSJ продолжает, что Apple сократила оценки сборки за месяцы с июля до конца года на 20%.
iPhone 12 от Apple станет самым большим изменением для iPhone со времени выхода iPhone X в 2017 году. Он принесет новый дизайн, созданный в стиле iPad Pro, с острыми краями и плоскими боковыми сторонами, и откроет новые размеры - меньший 5,4-дюймовый, больший 6,7 и две 6,1-дюймовые модели. Он также принесет поддержку 5G, камеру с поддержкой LiDAR на моделях Pro и новый 5-нм чип Apple A14, основанный на процессе TSMC.
Этот отчет публикуется через неделю после сообщения инсайдера Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) о задержке производства iPhone 12 на 1 месяц, несмотря на прежние заявления о том, что производство будет продолжаться как обычно.
Отчет WSJ продолжает, что Apple сократила оценки сборки за месяцы с июля до конца года на 20%.
iPhone 12 от Apple станет самым большим изменением для iPhone со времени выхода iPhone X в 2017 году. Он принесет новый дизайн, созданный в стиле iPad Pro, с острыми краями и плоскими боковыми сторонами, и откроет новые размеры - меньший 5,4-дюймовый, больший 6,7 и две 6,1-дюймовые модели. Он также принесет поддержку 5G, камеру с поддержкой LiDAR на моделях Pro и новый 5-нм чип Apple A14, основанный на процессе TSMC.