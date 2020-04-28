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Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру

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MobilZone / Гаджеты
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За последние несколько недель Oppo A92s несколько раз утекал, демонстрируя довольно необычный дизайн настройки камеры. Очевидно, дочерняя компания BBK работает над другим вариантом телефона, опять же с четырьмя камерами, но на этот раз они выстроились в L-образную форму.
Это изображение также показывает, что Oppo A92 будет оснащен одной фронтальной камерой, заправленной в отверстие в верхнем левом углу ЖК-дисплея. Мы знаем, что это за панель, потому что сканер отпечатков пальцев находится сбоку - если бы его не было, то мы бы знали наверняка, что экран OLED.

Что касается утечки, мы рассматриваем 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением Full HD +, чипсет Snapdragon 665 и всего одну комбинацию памяти - 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ для хранения. Программно, Oppo A92, как ожидается, будет иметь ColorOS 7.1 на базе Android 10.

Говорят, что Oppo A92 оснащен 48-мегапиксельной f / 1.7 основной + 8-мегапиксельной f / 2.2 сверхширокой + 2-мегапиксельной макро + 2-мегапиксельной камерой глубины.