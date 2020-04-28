ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

16:00
Xiaomi Mi 10 Lite Zoom будет глобальной версией Xiaomi Mi 10 Youth
14:00
Массовое производство iPhone 12 официально отложено
12:24
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
12:00
Утечка рендера Oppo A92 показывает L-образную камеру
11:37
Улучшаем мобильную связь MIUI 11
08:48
В компания Samsung очень большие проблемы
07:35
Сравнение смартфонов Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 9S
22:00
Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем
21:04
Представлен Samsung Galaxy J2 Core (2020): характеристики и цены
19:30
Samsung выпустит телефон Galaxy A со всплывающей селфи-камерой
18:30
Официально представлен смартфон Oppo A52: мощный уверенный бюджетник с квадрокамерой
17:00
Xiaomi Mi 10 Youth Edition официально анонсирован
16:32
MIUI 12 представлена, что нового и какие смартфоны получат
15:43
Официальный список смартфонов, которые получат апдейт MIUI 12, Xiaomi приятно удивили
14:00
Неизданный смартфон Realme просачивается на живых изображениях
12:00
В сети появились все характеристики Meizu 17
10:00
Официально подтверждены характеристики флагмана Meizu 17
08:00
HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench
21:00
Экран блокировки MIUI 12 уже доступен на смартфонах Redmi и Xiaomi с MIUI 11
19:39
Топ 5 скрытых фишек MIUI 11
16:00
Как ускорить загрузку Windows до предела
14:41
Новый флагманский планшет Galaxy Tab S7 появится в трех версиях
12:43
Глава Xiaomi показал новый бюджетный флагман
11:08
Правильная настройка автояркости и цветопередачи дисплея Xiaomi
21:19
iPhone XS сильно упал в цене - теперь, это самый выгодный смартфон от Apple
18:59
OnePlus увольняет своих сотрудников в Европе
18:00
Рендеры и утечка цен ZTE Blade 10 Smart
16:00
Xiaomi рекламирует молодежный дисплей Mi 10
14:00
Xiaomi Redmi Note 9 Series будет запущен во всем мире в конце апреля
12:00
Утечка спецификаций LG Velvet
10:00
OnePlus 8 и 8 Pro распродали в Китае в считанные часы
08:00
Xiaomi Mi A3 снова получает обновление Android 10
20:00
Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в 40 странах
 Больше новостей
» » Улучшаем мобильную связь MIUI 11
-

Улучшаем мобильную связь MIUI 11

Поделиться:
MobilZone / Android
165
Сегодня я бы хотел рассказать вам о ещё более простом способе "прокачки" стабильности сети, без рут прав и установки стороннего софта. Суть его заключается в том, что наши смартфоны, как мы выяснили в прошлом материале, постоянно ищут сеть, поэтому логично, что в настройках поиска оператора сети выставлен автоматический режим.
Нужно это например для того, чтобы при перелётах (которые сейчас не актуальны) смартфон подключался к сетям дружественных компаний, предоставляющих связь в роуминге. Или для жителей приграничных районов, которые часто пересекают границы соседних государств, вынуждены пользоваться услугами нескольких операторов.

НО! Так как большинство людей не так часто покидают свой регион, этот самый автоматический поиск может оказывать негативный эффект, иногда снижая качество приёма и как следствие, стабильность передачи данных.

Для того чтобы телефон не метался в поисках нужной сети, не тратил ресурсы системы, аккумулятора, а чётко понимал связь какого оператора является приоритетной, нам необходимо вручную указать ему нужные параметры.

Для этого заходим в "Настройки" --> "SIM-карты и мобильные сети" --> далее выбираем нужную нам сим-карту (у меня как видите MTS)
Затем заходим в пункт "Мобильные сети" и видим что по умолчанию у нас стоит режим автоматического выбора предпочтительной сети. Отключаем этот параметр и видим сообщение о том, хотим ли мы выбрать сеть вручную ? Нажимаем "Далее", соглашаемся с временным отсутствием сигнала и отключением интернета, после чего начинается поиск всех доступных сетей, который длится от 10 секунд до двух минут. После сканирования смартфон предложит на выбор несколько вариантов, нас естественно интересует наш оператор в режиме 4G (или 3G если Вы не нуждаетесь в скоростях). Выбираем нужную сеть и видим сообщение "Регистрация в сети завершена".