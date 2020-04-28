Живые обои из MIUI 12 на вашем экране

я не несу ответственности за ваши действия и последствия

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Только вчера компания Xiaomi официально представила MIUI 12, со всеми новшествами которой Вы можете ознакомится в статье, ссылку на которую я оставлю в конце этого материала.Одним из самых обсуждаемых нововведений, стали так называемые" (SuperWalpaper) которые действительно выглядят просто потрясающе и видимо надолго задержатся на экране моего телефона. Вот как они выглядят...Согласитесь, впечатляет. Особенно если Вы, как и я уделяете особое внимание тому как выглядит дисплей вашего гаджета.В этой статье я бы хотел как всегда коротко и без лишних слов показать Вам, как уже сегодня Вы можете насладится этим новшеством на экране вашего смартфона от Xiaomi, но должен предупредить, что это, поэтому, хотя на моём Redmi Note 8T всё работает как часы, разве что разрешения приложений пришлось выдать заново, но это мелочи.(сначала прочитайте, потом делайте. Все ссылки в конце статьи)Во-первых вам необходимо зайти в Play Market и установить программу Activity Launcher, для запуска и активации скрытых настроек.Далее скачать и установить приложение для установки обоев из MIUI 12, а так же два варианта с изображением нашей планеты и Марса.Далее заходим настройки ---> Моё устройство ---> многократно нажимаем по "Версия MIUI" до тех пор пока не появится надпись о том, чтоЗатем в основном меню настроек находим пункт "Расширенные настройки", а зайдя в него следуем в "Для разработчиков", где отключаем "Включить оптимизацию MIUI"После этого, вернувшись в настройки Вы найдёте пункт "Активный экран и блокировка", заходите в него и активируете "Активный экран "Затем заходите в Activity Launcher и в поиске пишите "Wallpaper", а после этого нажимаете на "Super wallPappers" и видите два варианта живых обоев. Я выберус изображением Марса.Нажимаете на "Apply" и радуетесь результату.