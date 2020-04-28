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Живые обои из MIUI 12 на вашем экране

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MobilZone
626
Только вчера компания Xiaomi официально представила MIUI 12, со всеми новшествами которой Вы можете ознакомится в статье, ссылку на которую я оставлю в конце этого материала.

Одним из самых обсуждаемых нововведений, стали так называемые "Супер обои" (SuperWalpaper) которые действительно выглядят просто потрясающе и видимо надолго задержатся на экране моего телефона. Вот как они выглядят...



Согласитесь, впечатляет. Особенно если Вы, как и я уделяете особое внимание тому как выглядит дисплей вашего гаджета.
В этой статье я бы хотел как всегда коротко и без лишних слов показать Вам, как уже сегодня Вы можете насладится этим новшеством на экране вашего смартфона от Xiaomi, но должен предупредить, что это Alpha версия, поэтому я не несу ответственности за ваши действия и последствия, хотя на моём Redmi Note 8T всё работает как часы, разве что разрешения приложений пришлось выдать заново, но это мелочи.

Итак, приступаем... (сначала прочитайте, потом делайте. Все ссылки в конце статьи)
Во-первых вам необходимо зайти в Play Market и установить программу Activity Launcher, для запуска и активации скрытых настроек.
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
Далее скачать и установить приложение для установки обоев из MIUI 12, а так же два варианта с изображением нашей планеты и Марса.

Далее заходим настройки ---> Моё устройство ---> многократно нажимаем по "Версия MIUI" до тех пор пока не появится надпись о том, что Вы стали разработчиком
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
Затем в основном меню настроек находим пункт "Расширенные настройки", а зайдя в него следуем в "Для разработчиков", где отключаем "Включить оптимизацию MIUI"

После этого, вернувшись в настройки Вы найдёте пункт "Активный экран и блокировка", заходите в него и активируете "Активный экран "
Живые
Затем заходите в Activity Launcher и в поиске пишите "Wallpaper", а после этого нажимаете на "Super wallPappers" и видите два варианта живых обоев. Я выберу "The red planet" с изображением Марса.
Живые обои из MIUI 12 на вашем экране
Нажимаете на "Apply" и радуетесь результату.
Живые обои из MIUI 12 на вашем экранеСкачать файлыПриложениеПланета ЗемляМарс