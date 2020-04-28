В компания Samsung очень большие проблемы

Очевидно, что вспышка COVID-19 оказала огромное влияние на индустрию смартфонов, и все производители оборудования сталкиваются с проблемой преодоления этих неопределенных времен. Согласно последнему отчету, Samsung делает последнее, ограничивая заказы на компоненты вдвое.
Недавно было опубликовано сообщение о том, что в настоящее время Samsung производит около 10 миллионов смартфонов в месяц по сравнению с 25 миллионами, а последние заявления людей, знакомых с этим вопросом, соответствуют текущим новостям.
Но сокращение 50% своих заказов является признаком того, что компания не ожидает, что рынок скоро восстановится. Сокращения заказа затрагивают все линии смартфона - от начального уровня до высокого уровня.
Недавно было опубликовано сообщение о том, что в настоящее время Samsung производит около 10 миллионов смартфонов в месяц по сравнению с 25 миллионами, а последние заявления людей, знакомых с этим вопросом, соответствуют текущим новостям.
Но сокращение 50% своих заказов является признаком того, что компания не ожидает, что рынок скоро восстановится. Сокращения заказа затрагивают все линии смартфона - от начального уровня до высокого уровня.