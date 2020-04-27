Vivo обошел Samsung и стал вторым по величине производителем

vivo стал вторым по величине поставщиком смартфонов в Индии в первом квартале, увеличив поставки на 50%. Производитель отправил 6,7 млн телефонов, чтобы захватить 20% рынка. Samsung упал почти на 14% по сравнению с первым кварталом 2019 года для 6,3 млн телефонов.
Xiaomi остается лидером с 10,3 млн. отгруженных телефонов и 30% рынка. Realme поставила 3,9 млн телефонов, что на 200% больше, чем в прошлом году.
Индийский рынок зафиксировал рост телефонных отгрузок на 11,5%, несмотря на то, что в последнюю неделю марта страна была заблокирована. Всего с января по март было отгружено 33,5 миллиона телефонов, что на 3 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.
vivo достиг высокого уровня продаж в 1-м квартале благодаря запланированным запасам в преддверии Индийской Премьер-лиги, которая теперь отложена. Теперь большая часть инвентаря vivo заблокирована, и производитель будет бороться за поддержание производительности после снятия карантина.
Xiaomi остается лидером с 10,3 млн. отгруженных телефонов и 30% рынка. Realme поставила 3,9 млн телефонов, что на 200% больше, чем в прошлом году.
Индийский рынок зафиксировал рост телефонных отгрузок на 11,5%, несмотря на то, что в последнюю неделю марта страна была заблокирована. Всего с января по март было отгружено 33,5 миллиона телефонов, что на 3 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.
vivo достиг высокого уровня продаж в 1-м квартале благодаря запланированным запасам в преддверии Индийской Премьер-лиги, которая теперь отложена. Теперь большая часть инвентаря vivo заблокирована, и производитель будет бороться за поддержание производительности после снятия карантина.