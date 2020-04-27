Samsung выпустит телефон Galaxy A со всплывающей селфи-камерой

В сотрудничестве с авторитетным автором утечек, @rquandt, Pigtou смог получить набор рендеров, на которых изображен смартфон Samsung Galaxy A со всплывающей селфи-камерой. Некоторые основные характеристики также в отчете, так что вот они.
Согласно сообщению, смартфон будет оснащен дисплеем с диагональю около 6,5 дюйма, а его размеры составляют 160,9 х 77 х 9,2 мм. На задней панели находится тройная камера и сканер отпечатков пальцев, что говорит о том, что под ЖК-дисплее сканер не может поместиться.
К сожалению, нигде на телефоне нет разъема 3,5 мм, что все еще относительно редко встречается на телефонах среднего уровня. Телефон якобы появится через пару месяцев, так что есть время собрать больше информации о нем.
Согласно сообщению, смартфон будет оснащен дисплеем с диагональю около 6,5 дюйма, а его размеры составляют 160,9 х 77 х 9,2 мм. На задней панели находится тройная камера и сканер отпечатков пальцев, что говорит о том, что под ЖК-дисплее сканер не может поместиться.
К сожалению, нигде на телефоне нет разъема 3,5 мм, что все еще относительно редко встречается на телефонах среднего уровня. Телефон якобы появится через пару месяцев, так что есть время собрать больше информации о нем.