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Официально представлен смартфон Oppo A52: мощный уверенный бюджетник с квадрокамерой

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MobilZone
172
Компании продолжают искать новые выходы на пользователей, а в нашей нынешней ситуации единственным решением является небольшая цена и хорошие характеристики для комфортной работы.
Компания OPPO представила несколько новых моделей девайсов, среди которых больше всего импонирует именно девайс ближе к среднему классу. Девайс собирается завоевывать симпатии пользователей большим экраном, емкой батареей, быстрой зарядкой и большим обьемом памяти.

У смартфона довольно стандартный, но интересный дизайн, компания продолжает экспериментировать с дизайном с лучам.
Девайс получил крупный FullHd+ экран 6.5 дюйма с OLED матрицей. Экран получил минимальные рамки вокруг, а фронтальная камера уже стандартно для многих производителей оформлена в виде выреза в экране.
 Oppo A52 
Сканер отпечатков пальцев расположен с боку, а работает телефон из коробки с Android 10 и Color OS 7. Это уже новая версия фирменной оболочки, над которой неплохо поработали, и у неё есть большой потенциал, главное, чтобы компания не бросала развиваться.
Процессор - Snapdragon 665, уже знакомое проверенное решение, работает он в паре с 8 Гб оперитивной памяти типа (LPDDR4x), что не частое являение в этом сегменте, и 128 Гб встроенной (UFS 2.1), есть слот под SD карты.

У смартфона большая емкая батарея на 5000 мАч, плюс возможность фирменной быстрой зарядки на 18 Вт. Это должно обеспечить ему длительное время автономной работы.  Oppo A52 

 У смартфона блок из 4 камер. Выполнен он на манер Samsung, впрочем, может это и не плохо, просто весь рынок развивается в таком стиле.
Основной модуль на 12 Мп F1.8 ( похоже, что это такой же модуль как и на 48 только уже конвертированный для удешевления процесса, но тут уже покажут лишь тесты), далее идет широкоугольный модуль на 8 Мп, портретный обьктив на 2 Мп и датчик глубины на 2Мп.
Похоже, что ценник девайса будет начинаться от $215, что вполне неплохо, хотя серьёзным конкурентом будет выступать Redmi Note 9S, прошлогодний Redmi Note 8 Pro и скорее всего Realme 6.