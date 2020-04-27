MIUI 12 представлена, что нового и какие смартфоны получат

Презентацию, глава компании Xiaomi (Лэй Цзюнь) начал с рассказа о том, что MIUI используется людьми из, а общее количество пользователей, перевалило заБыло так же отмечено, что Xiaomi всегда будет считать MIUI первым, по-настоящему самостоятельным продуктом, а данная презентация приурочена к празднованию десятилетия компании. Однако давайте подробно рассмотрим все нововведения.Концепция основного меню настроек телефона была полностью переработана и боюсь нам потребуется время, чтобы привыкнуть к новому интерфейсу, который в некоторых местах стал напоминать "плитки" из меню пуск в Windows 10, а в некоторых пунктах большее внимание уделено именно графической составляющей.Так же былаи обратно.Представитель Xiaomi так же подчеркнул, что программное обеспечение является душой любого смартфона, а значит оно должно быть лёгким и интуитивно понятным каждому человеку, взявшему смартфон в руки. Поэтому компания особенно тщательно поработала над анимациями системного интерфейса, и стоит признать MIUI выглядит теперь просто потрясающе. Чего стоит только показанныеВот ещё пример новых анимаций и реализации жестов в обновлении.А вот так теперь будет выглядеть новая шторка, согласитесь слегка напоминает iOSВ обновлении так же присутствует новый движок, целью которого является имитация отображения света и тени в реальном времени. Он изменяет цвета интерфейса, интенсивность размытия фона, в зависимости от освещения и выбранной темы.Вот пример того как закругление углов реализовано в Android 10 и новинке от Xiaomi. Как Вы можете видеть, плавность переходов действительно впечатляет и разница заметна даже при беглом просмотреТак же было полностью переработано. И теперь это наверное самое красивое погодное приложение из всех которые я видел.Я естественно продолжу подробнейшим образом разбирать для Вас новшества обновления, а эту статью хочу закончить официальным списком смартфонов, которые гарантированно получат обновление до новой версии оболочки, в течении трёх анонсированных волн. (Планы глобального обновления пока не представлены, поэтому в списке нет Pocophone и Redmi Note 8T)