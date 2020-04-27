Xiaomi Mi 10 Youth Edition официально анонсирован

Xiaomi официально анонсировала Mi 10 Youth 5G - первый телефон компании с перископичным датчиком. Он поставляется с 50-кратным зумом, набором микросхем Snapdragon 765G, с ёмкой батареей и большим экраном по впечатляющей цене - от 300 долл. США / 275 евро.
Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G имеет много общего с глобальным Mi 10 Lite 5G - они имеют ту же 6,57” AMOLED панель со сканером отпечатков пальцев под экраном. Разрешение Full HD +, но панель поддерживает частоту обновления 180 Гц.
Камера Mi 10 Youth 5G получила совершенно новый 8-мегапиксельный телеобъектив с объективом перископа, обеспечивающим до 5-кратного оптического и 50-кратного гибридного увеличения. Есть также OIS, но Xiaomi скрывает детали проема.
Другие три датчика - это основная 48-мегапиксельная камера f / 1.8 с сенсором 1/2 ”, сверхширокий снимок на 8 мегапикселей с объективом на 120-градусный угол обзора и f / 2.2 спереди и макросъемка 2 мегапикселя с 2-10 см расстояние фокусировки. Видео записывается с частотой 4K @ 30 кадров в секунду, но программное обеспечение также будет предлагать замедленное видео в формате 720p при 960 кадрах в секунду.
Там 16-мегапиксельная камера спереди заправлена в каплевидный вырез.
Аккумулятор емкостью 4160 мАч поставляется с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт через PD. Однако, Xiaomi официально не подтвердила, включает ли он в комплект поставки соответствующий быстродействующий блок питания.
Xiaomi представила MIUI 12 на сцене прямо перед Mi 10 Youth 5G, но она еще не выпущена, и телефон будет поставляться с MIUI 11 на базе Android 10.
Существует четыре цены на различные комбинации памяти и не менее пяти цветов - синий, белый, черный, зеленый и оранжевый / персиковый. Mi 10 Youth 5G начинается от 2 099 юаней (300 долл. США / 275 евро) для версии объемом 6/64 ГБ и достигает 2 799 юаней (400 долл. США / 365 евро) для варианта объемом 8/256 ГБ.
Предварительный заказ уже начался на веб-сайте Xiaomi с депозитом в размере 100 юаней, а первая флэш-продажа запланирована на следующий понедельник, 4 мая.
Xiaomi Mi 10 Youth Edition 5G имеет много общего с глобальным Mi 10 Lite 5G - они имеют ту же 6,57” AMOLED панель со сканером отпечатков пальцев под экраном. Разрешение Full HD +, но панель поддерживает частоту обновления 180 Гц.
Камера Mi 10 Youth 5G получила совершенно новый 8-мегапиксельный телеобъектив с объективом перископа, обеспечивающим до 5-кратного оптического и 50-кратного гибридного увеличения. Есть также OIS, но Xiaomi скрывает детали проема.
Другие три датчика - это основная 48-мегапиксельная камера f / 1.8 с сенсором 1/2 ”, сверхширокий снимок на 8 мегапикселей с объективом на 120-градусный угол обзора и f / 2.2 спереди и макросъемка 2 мегапикселя с 2-10 см расстояние фокусировки. Видео записывается с частотой 4K @ 30 кадров в секунду, но программное обеспечение также будет предлагать замедленное видео в формате 720p при 960 кадрах в секунду.
Там 16-мегапиксельная камера спереди заправлена в каплевидный вырез.
Аккумулятор емкостью 4160 мАч поставляется с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт через PD. Однако, Xiaomi официально не подтвердила, включает ли он в комплект поставки соответствующий быстродействующий блок питания.
Xiaomi представила MIUI 12 на сцене прямо перед Mi 10 Youth 5G, но она еще не выпущена, и телефон будет поставляться с MIUI 11 на базе Android 10.
Существует четыре цены на различные комбинации памяти и не менее пяти цветов - синий, белый, черный, зеленый и оранжевый / персиковый. Mi 10 Youth 5G начинается от 2 099 юаней (300 долл. США / 275 евро) для версии объемом 6/64 ГБ и достигает 2 799 юаней (400 долл. США / 365 евро) для варианта объемом 8/256 ГБ.
Предварительный заказ уже начался на веб-сайте Xiaomi с депозитом в размере 100 юаней, а первая флэш-продажа запланирована на следующий понедельник, 4 мая.