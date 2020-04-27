Официальный список смартфонов, которые получат апдейт MIUI 12, Xiaomi приятно удивили

Самое важное заключается в том, что это не окончательный список девайсов, которые получат обнову. Обещают, что их будет еще больше. Это лишь те, кому сейчас достанется Beta версия для тестирования. Список может быть расширен.





Мы ждали информации и вот сегодня настал этот день. Xiaomi выпустили MIUI 12. Но сегодня идет набор людей, которые захотят принять участие в тестировании прошивок на различный устройствах.Тем не менее, это значит, что уже не за горами время, когда компания начнет обновлять смартфоны пользователей. По официальным данным это начнется в течении месяца.Но нас больше интересует другое. А именно, список устройств, которые все-таки получат последнею версию фирменной прошивки. Он оказался куда круче, чем многие ожидали.Неожиданно и круто, что даже в бетку уже вошли такие модели как: Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Xiaomi 8, Xiaomi MIX 2S, Xiaomi Note 3, Xiaomi Max 3, Redmi Note 5, Xiaomi 6X, Mi 8SE, Mi 6.