Официальный список смартфонов, которые получат апдейт MIUI 12, Xiaomi приятно удивили

Мы ждали информации и вот сегодня настал этот день. Xiaomi выпустили MIUI 12. Но сегодня идет набор людей, которые захотят принять участие в тестировании прошивок на различный устройствах.
Тем не менее, это значит, что уже не за горами время, когда компания начнет обновлять смартфоны пользователей. По официальным данным это начнется в течении месяца.
Но нас больше интересует другое. А именно, список устройств, которые все-таки получат последнею версию фирменной прошивки. Он оказался куда круче, чем многие ожидали.
Тем не менее, это значит, что уже не за горами время, когда компания начнет обновлять смартфоны пользователей. По официальным данным это начнется в течении месяца.
Но нас больше интересует другое. А именно, список устройств, которые все-таки получат последнею версию фирменной прошивки. Он оказался куда круче, чем многие ожидали.