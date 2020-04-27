Неизданный смартфон Realme просачивается на живых изображениях

Realme готовит новый телефон?

Realme представила X50m 5G и готовится к запуску линейки X3 и Narzo. Мы уже видели дизайн этих телефонов и знаем, что они будут иметь четыре камеры в верхнем левом углу, а также знакомые покрасочные работы. Однако, похоже, что Realme готовит смартфон с совершенно новым устройством, согласно одному достоверному источнику на Weibo.У телефона есть три камеры, углеродистая отделка (которая, скорее всего, находится под стеклянной панелью) и вертикальная полоса сверху вниз. Это может быть новый состав, учитывая необычный дизайн с причудливыми линиями в нижней части полосы.Конечно, есть также вероятность того, что мы смотрим на прототип, который был отменен, учитывая, что это больше похоже на Oppo Reno 2019 года, чем на нынешний телефон.