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Неизданный смартфон Realme просачивается на живых изображениях

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MobilZone / Гаджеты
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Realme представила X50m 5G и готовится к запуску линейки X3 и Narzo. Мы уже видели дизайн этих телефонов и знаем, что они будут иметь четыре камеры в верхнем левом углу, а также знакомые покрасочные работы. Однако, похоже, что Realme готовит смартфон с совершенно новым устройством, согласно одному достоверному источнику на Weibo.
Realme готовит новый телефон?

У телефона есть три камеры, углеродистая отделка (которая, скорее всего, находится под стеклянной панелью) и вертикальная полоса сверху вниз. Это может быть новый состав, учитывая необычный дизайн с причудливыми линиями в нижней части полосы.

Конечно, есть также вероятность того, что мы смотрим на прототип, который был отменен, учитывая, что это больше похоже на Oppo Reno 2019 года, чем на нынешний телефон.