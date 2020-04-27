В сети появились все характеристики Meizu 17

Meizu 17 - официальные тизеры

Промо-материалы Meizu 17 Pro

Meizu 17 прибудет на следующей неделе, а сегодня мы получили подтверждение там будет по крайней мере, два телефона - это версия ваниль и Pro вариант. Модельный ряд будет представлен с экраном с частотой 90 Гц и камерой на 64 Мп, согласно официальным тизерам. Между тем, заслуживающий доверия источник из Weibo сообщил, что опция Pro будет поставляться с Super Wireless mCharge.Хотя изображения, опубликованные Weibo, говорят сами за себя, листовка с Meizu 17 Pro раскрывает немного больше информации о телефоне. Он также будет иметь OneMind 4.0, который является версией программного обеспечения Meizu для определенных сценариев.64-мегапиксельная камера на задней панели будет иметь фильтры AR и наклейки. Что касается подключения, Pro будет поставляться с Wi-Fi 6 (что ожидается, учитывая чипсет Snapdragon 865 внутри) и NFC.Запуск семейства Meizu 17 запланирован на 8 мая, то есть в следующую пятницу. Пока что у нас есть подтверждение на батарею емкостью 4500 мАч, 30 Вт зарядки по проводам, фронтальную селфи-камеру в отверстии и хранилище UFS 3.1.