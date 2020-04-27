Официально подтверждены характеристики флагмана Meizu 17

Meizu уже некоторое время тизерит свой новый смартфон Meizu 17, и у нас есть новый факт с этой рекламной кампании. Из публикации, опубликованной сегодня на официальной странице компании Weibo, мы узнаем, что Meizu 17 будет работать от батареи емкостью 4500 мАч и будет поддерживать 30-ваттную зарядку с помощью запатентованного решения Meizu mCharge.
Ладно, технически, по этому конкретному смартфону уже ходили слухи про емкость батареи, а зарядка на 30 Вт упоминалась в сертификационном документе. Но сегодняшняя информация исходит от официального источника.
Ранее компания показала, что Meizu 17 будет иметь Snapdragon 865, что никого не удивляет. В телефоне также будет хранилище UFS 3.1, предлагающее значительное обновление с точки зрения скорости произвольного чтения и записи по сравнению с распространенной UFS 3.0, как мы видели во время тестирования одного из первых телефонов с UFS 3.1, vivo iQOO 3. Предыдущий тизер поразил нас.
Meizu 17 будет анонсирован 8 мая, и тогда мы узнаем все об этом флагманском устройстве.
Ладно, технически, по этому конкретному смартфону уже ходили слухи про емкость батареи, а зарядка на 30 Вт упоминалась в сертификационном документе. Но сегодняшняя информация исходит от официального источника.
Ранее компания показала, что Meizu 17 будет иметь Snapdragon 865, что никого не удивляет. В телефоне также будет хранилище UFS 3.1, предлагающее значительное обновление с точки зрения скорости произвольного чтения и записи по сравнению с распространенной UFS 3.0, как мы видели во время тестирования одного из первых телефонов с UFS 3.1, vivo iQOO 3. Предыдущий тизер поразил нас.
Meizu 17 будет анонсирован 8 мая, и тогда мы узнаем все об этом флагманском устройстве.