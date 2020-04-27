ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
В сети появились все характеристики Meizu 17
10:00
Официально подтверждены характеристики флагмана Meizu 17
08:00
HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench
21:00
Экран блокировки MIUI 12 уже доступен на смартфонах Redmi и Xiaomi с MIUI 11
19:39
Топ 5 скрытых фишек MIUI 11
16:00
Как ускорить загрузку Windows до предела
14:41
Новый флагманский планшет Galaxy Tab S7 появится в трех версиях
12:43
Глава Xiaomi показал новый бюджетный флагман
11:08
Правильная настройка автояркости и цветопередачи дисплея Xiaomi
21:19
iPhone XS сильно упал в цене - теперь, это самый выгодный смартфон от Apple
18:59
OnePlus увольняет своих сотрудников в Европе
18:00
Рендеры и утечка цен ZTE Blade 10 Smart
16:00
Xiaomi рекламирует молодежный дисплей Mi 10
14:00
Xiaomi Redmi Note 9 Series будет запущен во всем мире в конце апреля
12:00
Утечка спецификаций LG Velvet
10:00
OnePlus 8 и 8 Pro распродали в Китае в считанные часы
08:00
Xiaomi Mi A3 снова получает обновление Android 10
20:00
Apple iPhone SE (2020) поступит в продажу в 40 странах
18:00
Xiaomi Mi 10 Youth сияет на TENAA во всей красе
17:46
Прошивка One UI 2.1 всё-таки придет на Galaxy S9 и Note9
16:00
Apple выпустит AirPods третьего поколения в следующем году
14:00
Что происходит, когда вы помещаете материнскую плату iPhone 8 в iPhone SE?
12:00
Утечка Huawei Y8s показывает дизайн камеры смаротфона
08:07
Redmi 10X - новый смартфон от Xiaomi
08:00
Huawei nova 7 SE представлен официально: характеристики и цены
06:24
Apple исправляет серьёзный недостаток в iOS
20:30
Huawei nova 7 и 7 Pro официально анончированы
18:26
Результаты iPhone SE (2020) в тесте производительности AnTuTu впечатляют
16:30
Крайнее обновление серии Samsung Galaxy S20 исправляет ошибку зеленого оттенка
14:30
Android 10 теперь выходит на Nokia 2.3
12:28
iQOO Neo3 официально анонсирован: характеристики и цены
11:46
Mi Flux - складной смартфон от Xiaomi
10:00
Apple доминирует на рынке планшетов
 Больше новостей
» » HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench
-

HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
272
HTC работает над новым смартфоном. Надежный инсайдер по имени @LlabTooFeR поделился некоторыми соображениями по этому вопросу.

Смартфон имеет кодовое название Bayamo, но будет называться Desire 20 Pro на рынке. Он будет напоминать Xiaomi Mi 10 со спины, и мы видим, что он имеет верхний левый угол камеры, с отдельным модулем снаружи. На передней панели он будет выглядеть как OnePlus 8.

О, у него также будет разъем для наушников 3,5 мм, ура!
Флагман HTC U12 +

То, что якобы будет смаротфоном Desire 20 Pro, было также замечено на GeekBench, показывая оценки среднего уровня. Оценки схожи с результатами, полученными от Mediatek Helio G80 и Exynos 9611, но в списке говорится, что это платформа Qualcomm, и Snapdragon 660 или 665 соответствует им. Опять же, предварительные результаты GeekBench часто намного ниже, чем результаты, полученные в конечном программном обеспечении, так что это может быть что угодно. На тестируемом устройстве 6 ГБ ОЗУ, это нормально для среднего класса.

Мы будем внимательно следить за тем, как развивается это устройство и будет ли оно в конечном итоге осуществлено. Мы будем держать вас в курсе.