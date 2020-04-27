HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench

HTC работает над новым смартфоном. Надежный инсайдер по имени @LlabTooFeR поделился некоторыми соображениями по этому вопросу.
Смартфон имеет кодовое название Bayamo, но будет называться Desire 20 Pro на рынке. Он будет напоминать Xiaomi Mi 10 со спины, и мы видим, что он имеет верхний левый угол камеры, с отдельным модулем снаружи. На передней панели он будет выглядеть как OnePlus 8.
О, у него также будет разъем для наушников 3,5 мм, ура!
Смартфон имеет кодовое название Bayamo, но будет называться Desire 20 Pro на рынке. Он будет напоминать Xiaomi Mi 10 со спины, и мы видим, что он имеет верхний левый угол камеры, с отдельным модулем снаружи. На передней панели он будет выглядеть как OnePlus 8.
О, у него также будет разъем для наушников 3,5 мм, ура!
То, что якобы будет смаротфоном Desire 20 Pro, было также замечено на GeekBench, показывая оценки среднего уровня. Оценки схожи с результатами, полученными от Mediatek Helio G80 и Exynos 9611, но в списке говорится, что это платформа Qualcomm, и Snapdragon 660 или 665 соответствует им. Опять же, предварительные результаты GeekBench часто намного ниже, чем результаты, полученные в конечном программном обеспечении, так что это может быть что угодно. На тестируемом устройстве 6 ГБ ОЗУ, это нормально для среднего класса.
Мы будем внимательно следить за тем, как развивается это устройство и будет ли оно в конечном итоге осуществлено. Мы будем держать вас в курсе.