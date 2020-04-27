HTC Desire 20 Pro был замечен на GeekBench

Флагман HTC U12 +





То, что якобы будет смаротфоном Desire 20 Pro, было также замечено на GeekBench, показывая оценки среднего уровня. Оценки схожи с результатами, полученными от Mediatek Helio G80 и Exynos 9611, но в списке говорится, что это платформа Qualcomm, и Snapdragon 660 или 665 соответствует им. Опять же, предварительные результаты GeekBench часто намного ниже, чем результаты, полученные в конечном программном обеспечении, так что это может быть что угодно. На тестируемом устройстве 6 ГБ ОЗУ, это нормально для среднего класса.





Мы будем внимательно следить за тем, как развивается это устройство и будет ли оно в конечном итоге осуществлено. Мы будем держать вас в курсе.

HTC работает над новым смартфоном. Надежный инсайдер по имениподелился некоторыми соображениями по этому вопросу.Смартфон имеет кодовое название Bayamo, но будет называться Desire 20 Pro на рынке. Он будет напоминать Xiaomi Mi 10 со спины, и мы видим, что он имеет верхний левый угол камеры, с отдельным модулем снаружи. На передней панели он будет выглядеть как OnePlus 8.О, у него также будет разъем для наушников 3,5 мм, ура!